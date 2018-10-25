«Он частный»: Ремонт паркета в спорткомплексе «Наджеда», который залило дождем, не будут финансировать с бюджета Николаева

Ремонт паркета в баскетбольном зале спорткомплекса «Надежда», который затопило при дожде, из-за того, что подрядчик ремонтирующий крышу не перекрыл ее на ночь, будет производиться не за счет городского бюджета Николаева.

Об этом стало известно в четверг, 25 октября в ходе постоянной депутатской комиссии по вопросам бюджета.

Так, начальник управления капстроительства Роман Бохин пришел на комиссию с просьбой согласовать допфинансирование или изменение сумм на некоторых объектах.

В тоже время депутат Сергей Карцев напомнил о недавних событиях в спорткомплексе и поинтересовался, «кто будет возмещать за возможный подъем паркета?».

— Вчера этот вопрос рассматривался. Я вам уверенно заявляю, что убытков коммунальной собственности нет. Паркет принадлежит частной компании. И сейчас две частных компании подрядчики будут между собой разбираться и согласовывать этот вопрос, - сообщил Роман Бохин.

На этом обсуждение вопроса по паркету и спорткомплексу в общем закончилось.

Уже на сессии горсовета, мэр Сенкевич отметил, что синоптики прогнозировали дожди и подрядчик мог бы подготовиться к этому, а также дал протокольное поручение вице-мэру по вопросам ЖКХ Юрию Степанцу разобраться с ситуацией по спорткомплексу «Надежда».

— Публично дисциплинарное взыскание всем причастным к этой позорной ситуации. Также обязать подрядную организацию за свой счет восстановить кровлю крыши, — заявил Сенкевич.

Как известно, ранее в Николаеве начались работы по капитальному ремонту спортивного комплекса «Надежда». Вывеска, которую демонтировали с фасада, по их окончанию не вернется. Среди предусмотренных работ – утепление фасада, ремонт крыши и замена старых окон. В среду, 24 сентября, из-за дождя вода текла прямо в баскетбольный зал.

Отметим, что согласно информации на сайте публичных закупок Prozorro, общая стоимость работ составляет 14 миллионов 602 тысячи гривен. Работы выполняет ООО «ГОЛДЕН-БУД» по заказу управления капитального строительства Николаевского городского совета.