Советник Порошенко миллиардер Косюк получил более 800 миллионов гривен дотаций из Госбюджета

Предприятие Юрия Косюка (ООО «Винницкая птицефабрика») 1 ноября получило 618 миллионов гривен бюджетных дотаций, а всего за год – 812 миллионов гривен.

Соответствующая информация накануне была опубликована на веб-портале использования публичных средств Е-data, передает «Экономическая правда».

По данным портала, средства предоставлены ООО «Винницкая птицефабрика» по программе частичного возмещения стоимости строительства и реконструкции животноводческих ферм и комплексов.

В августе ООО «Винницкая птицефабрика» по этой же программе уже получило 187 млн гривен. В целом это предприятие с начала года получило 806 млн гривен.

Перед этим, 31 октября, на заседании правительство утвердило перераспределение расходов по программам поддержки агропроизводителей.

В результате на 500 млн грн (до 1,7 млрд грн) была увеличена программа компенсации стоимости животноводческих комплексов, доильных залов, предприятий по переработке сельхозпродукции без привлечения банковских кредитов.

Именно по этой программе основным получателем и стала «Винницкая птицефабрика», которая входит в состав агрохолдинга «Мироновский хлебопродукт» Юрия Косюка.

Кроме этого решение в пользу ООО «Винницкая птицефабрика», еще два предприятия Юрия Косюка (ОАО «Зернопродукт МХП» и ЧАО «Агрофорт») получили средства на содержание коров. Сумма дотаций составила 5 миллионов 500 тысяч гривен.

Всего на программу компенсации стоимости животноводческих комплексов без привлечения банковских кредитов выделено 1,7 миллиарда гривен, из которых 806 млн гривен получили предприятия холдинга МХП Юрия Косюка, и год еще не закончился.

Отметим, в 2017 году предприятия холдинга МХП получили рекордную сумму дотаций – 1,4 млрд гривень, или примерно 35% от общей суммы государственной поддержки аграрной отрасли. Вторым крупнейшим получателем дотаций стал «Укрлендфарминг» Олега Бахматюка- 517 млн ​​гривен.

После скандала с получением значительной суммы государственных средств агрохолдингами в 2018 году правительство решило изменить систему дотаций на программу поддержки животноводства. В программу, в частности, были добавлены новые формы государственной поддержки, в том числе и «частичное возмещение стоимости строительства и реконструкции животноводческих ферм и комплексов».

Мироновский хлебопродукт (МХП) - крупнейший производитель курятины в Украине. По оценкам самой компании, она занимает 55% украинского рынка курятины. На украинском рынке МХП представлен торговыми марками «Наша Ряба», «Легко», «Бащинский», «ФуаГра» и другие.

В июне ООО «Винницкая птицефабрика» открыла новую линию производства и до конца года планирует создать самые мощности по производству курятины в мире. Как известно, Косюк через компанию WTI Trading Limited владеет 66% акций МХП.

Напомним, Косюк погулял на патриотической вечеринке в Куршевеле. Ранее сообщалось, что Косюк снова получил львиную долю дотаций из государственного бюджета.

Отметим, ранее журналист показал «Версаль» советника Порошенко возле парка «Феофания».

Также журналисты сообщали, что советник Порошенко Косюк регулярно ездит на работу через заповедный парк, где проезд запрещен.