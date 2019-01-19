Снижение цены на газ закончится коллапсом, - глава «Нафтогаза» Коболев

Снижение цены на газ, что обещают многие кандидаты в президенты во время предвыборной кампании, невозможно и может закончиться коллапсом всей финансовой системы Украины, когда рост курса доллара невозможно будет спрогнозировать.

Об этом в эфире одного из телеканалов заявил глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев, передает УНИАН.

- Любой кандидат в президенты, который обещает снижение цены на газ, понимает, что это закончится коллапсом всей финансовой системы, и тогда уже не будет стоять вопрос цены газ, тогда уже будет стоять вопрос курса доллара, будет ли он 40, 50 или 60 гривен, тогда и это (обещания снизить цену на газ – Ред.) очень быстро закончатся, - сказал он.

Коболев подчеркнул, что никакого снижения цены на газ не будет, потому что это нереально и неправильно.

- Дешевый газ – это те «бусы» (средство заманивания – ПН), которыми нас очень долго держали в этой «петле» и вытягивали из нас намного больше денег, чем стоили эти «бусы», - сказал Коболев.

Напомним, ранее суд удовлетворил иск ПАО «Хмельницкгаз», входящего в группу «Региональная газовая компания», к Кабинету министров Украины и отменил действие установленных им норм потребления газа без счетчика (постановления №203, 204).

Согласно отмененному постановлению, такие нормы составляли 4,4 куб. м на одного человека для домохозяйства с газовой плитой, 7,1 куб. м – для домохозяйства с газовой плитой и водонагревателем, 14 куб. м - для домохозяйств с газовой плитой, водонагревателем и централизованным отоплением. Позже постановлением Кабмина № 609 от 18 августа 2017 года нормы были установлены на уровне 3,3 куб. м, 5,4 куб. м и 10,5 куб. м соответственно.

Как сообщалось, премьер-министр Владимир Гройсман объявил, что с 1 ноября цена на газ для населения будет увеличена на 23%.

В связи с этим Президент Украины Петр Порошенко заявил, что будет требовать у Верховной Рады расширить программу субсидий.