Николаевский спецпорт «Ольвия» передали в управление «Укроборонпрома», чтобы он перерабатывал военные грузы

Кабинет министров Украины передал николаевскую «Стивидорную компанию Ольвия» (бывший спецпорт «Октябрьск») из сферы управления Министерства инфраструктуры в сферу государственного концерна «Укороборонпром».

Такое решение было принято на заседании правительства 20 февраля, сообщает «Левый берег».

Реализация акта даст возможность создать на базе «Укроборонпрома» стивидорную компанию по переработке военных грузов.

Напомним, что некоторые николаевские предприятия, входящие в сферу управления «Укроборонпрома», переживают не лучшие времена – на «Николаевском судостроительном заводе» (бывший завод имени 61 коммунара) многомиллионные долги по зарплатам, проблемы с долгами по зарплате возникали и на «Николаевском бронетанковом заводе».

Всего в Николаеве находятся семь предприятий, который входят в структуру «Укроборонпрома»: ГП «Николаевский судостроительный завод», «Государственное Южное производственно-техническое предприятие», ГП «Украинский радиотехнический институт», ГП «Николаевский авиаремонтный завод «НАРП», ГП «Николаевский бронетанковый завод», ГП «Научно-производственный комплекс газотурбостроения «Зоря»-«Машпроект», ГП «Исследовательско-проектный центр кораблестроения».

Напомним, что в 2014 году из николаевского спецпорта «Октябрьск» бесследно пропали 25 миллионов бесхозных патронов. В 2013 году «Октябрьск» попал на страницы американских СМИ. Сообщалось, что через него шли поставки оружия в Сирию. Порт эти обвинения опровергнул.