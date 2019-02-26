Фирма скандального замсекретаря СНБО Гладковского получила 34 миллиона предоплаты по тайной сделке, - СМИ

В начале февраля государственное предприятие «Укроборонсервис», которое входит в структуру концерна «Укроборонпром», заплатило Автосборочному заводу №2 компании «Богдан Моторс» 34,4 миллиона гривен за «изделия» на выполнение договора с Минобороны.

Об этом сообщает Глеб Каневский, глава экспертной организации StateWatch, со ссылкой на официальный портал использования публичных финансов, передает «Экономическая правда».

На портале говорится, что соглашение между ГП «Укроборонсервис» и заводом «Богдан Моторс» заключено 24 января. Заплаченные средства являются 70-процентной предоплатой. То есть в целом «Богдан» получит от оборонного предприятия по данному контракту 49,2 миллиона.

Что именно покупает «Укроборонсервис» не указано.

Контракт между Минобороны и «Укроборонсервисом» заключен в конце 2018 года.

На портале публичных закупок Prozorro такие соглашения отсутствуют.

- То, что бюджетный договор отсутствует на Prozorro говорит о поставке техники в рамках секретного государственного заказа, - считает Каневский.

Автосборочный завод №2 компании «Богдан Моторс» известен как производитель скандальных санитарных автомобилей «Богдан 2251», которые также по тайному государственному оборонному заказу поставляют Минобороны.

Владельцем корпорации «Богдан Моторс» является первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский, который отвечает за оборонно-промышленный комплекс, известный как давний бизнес-партнер президента Петра Порошенко. Чиновник не раз заявлял, что не может влиять на решения Минобороны. Кроме того, Гладковский отмечает, что в 2014 году вышел из управления всеми предприятиями, входящими в структуру корпорации «Богдан».

Как известно, журналисты программы «Наші гроші» BIHUS.info опубликовали расследование, в ходе которого выяснилось, что сын заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского Игорь вместе с партнерами организовал примерно в 2015 году поставки контрабандных российских деталей для военной техники. При этом, государственные оборонные предприятия переплачивали за товар в 2-4 раза, покупая его у фирм-прокладок. Руководство концерна «Укроборонпром» знало о мошеннических сделках и давало на них согласие.

По данным журналистов, центром сделок стала подставная компания «Оптимумспецдеталь», а полученные деньги группа Гладковского переводила в наличность, которая тратилась на откаты заводам, взятки следственным органам и роскошную жизнь. Вместе с тем, согласно обнародованной информации, одной из фирм-прокладок выступила даже «Кузня на Рыбацком». Более того, по данным журналистов, в 2016 году бизнесмены, вероятно, перепродавали запчасти, которые уже принадлежали украинской армии и должны были быть утилизированы.

Расследователи установили, что группа Гладковского получила от «Укроборонпрома» не менее 250 миллионов гривен. Однако журналисты не исключают, что данная сумма может быть больше.

После публикации Петр Порошенко отстранил замсекретаря СНБО Олега Гладковского, фигурирующего в расследовании о поставках российской контрабанды «Укроборонпрому».

Напомним, в 2014 году СМИ сообщали, что Генпрокуратура «отмазывает» родственников нардепа Дубового от кражи 30 миллионов гривен на закупку новых БТРов для Нацгвардии. Стоит отиметить, что тогда Александр Дубовой был нардепом от Баитькивщины, однако позже он перешел в команду Петра Порошенко.