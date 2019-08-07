«Ей выпало столько испытаний»: Жительнице Николаева не хватает средств на оплату лечения в заграничной клинике

Вита Николаева Жительнице Николаева 29-летней Вите Николаевой необходима помощь в сборе средств для перелета в Анталию на лечение.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщила волонтёр и знакомая девушки Александра.

Напомним, что после пересадки костного мозга Вита находится в высокой группе риска.

Обновлено 07.08.2019:

Сейчас, по словам мужа Виты Михаила, у девушки выявили сердечную недостаточность и кардиомиопатию.

«Эти диагнозы были,но врачи не придавали всему этому значения. А сейчас нужен постоянный контроль в Киеве в Центре Сердца. По мимомедикаментов контролирующих кроветворение нужно принимать уйму препаратов для сердца. Всё что было собрано благодаря неравнодушным людям уже растрачено (исключительно на лечение). И если поездки в Киев,обследования и дорогостоящие медикаменты я с большим трудом,но тяну,то сейчас моей жене надо ехать на очередной контроль в клинику Медикал Парк и необходимо опять 5 тысяч долларов. А денег нет, от слова совсем!!! Из-за постоянного,пожизненного лечения мы просто не успеваем отложить ни копеечки. А эта поездка самая важная,так как необходимо будет делать анализы,которые в Украине не делают», - сообщил он.

«Честное слово, хоть в петлю лезь... Мы думали, что после пересадки всё останется позади, но здесь, в Николаеве, Виту настолько добили химиотерапиями, что без поддерживающей терапии, постоянного приёма медикаментов, её организм просто не выдержит. Она молодая девушка, у неё двое деток, она просто хочет жить... А в нашей стране, как всегда: Жить-значит платить!!! Помогите нам,пожалуйста!» - обратился Михаил к неравнодушным людям.

Карта ПриватБанка: 5168 7427 1101 9780 - Николаева Вита Александровна

Сейчас девушка в Киеве, в Центре Сердца. Ещё 1 мая она должна была ехать в Анталию на котроль и очередное обследование, однако собрать денег на оплату счёта не удалось.

«Хоть и заложили квартиру,но сумма которой не хватает всё равно осталась не маленькой. На сколько я знаю, не хватает 10,5 тысяч долларов. Вита поехала в Киев,чтобы обследоваться и скорее всего поменять поддерживающую терапию. Ведь в таком состоянии она просто напросто в Анталию не доедет. На её жизненном пути столько выпало испытаний, и она борется и верит», - пишет девушка.

Реквизиты для помощи:

Карта ПриватБанка: 5168 7573 4708 4255 - Николаева Вита Александровна

Напомним, что в 2012 году у Виты диагностировали острый миелобластный лейкоз, в 2017 случился рецидив, ей сделали пересадку костного мозга. Она попала под госпрограмму и Украина оплатила счет из турецкой клиники.