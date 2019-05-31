«Если бы я имел отношение, я был бы на съезде», - Савченко о том, будет ли он участвовать в предвыборной компании партии Порошенко

Глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко заявил, что не имеет отношение к предвыборной компании партии Петра Порошенко «Европейская солидарность».

Об этом он заявил в комментарии корреспонденту «Преступности.НЕТ».

Савченко отметил, что в политике участия принимать не будет.

— Уходит человек с должности главы администрации или с другой должности и все-таки остается в политической жизни, остается возле политики. На сегодняшний день у меня таких замыслов и намерений нет, - сказал Алексей Савченко.

На вопрос о том, будет ли он участвовать в предвыборной компании партии «Европейская солидарность», которая собирается баллотироваться в Парламент, Алексей Савченко ответил, что, если бы имел к ней отношение, посетил бы их съезд, который прошел в пятницу, 31 мая.

— Почему вы сейчас находитесь на съезде партии «Европейская солидарность»? Вы же меня спрашиваете, буду ли я какое-то отношение иметь. Я на Николаевщине, съезд там. Если бы я имел отношение, я был бы на съезде, - добавил Алексей Савченко.

Напомним, в 2017 году Алексей Савченко заявлял, что готов отдать жизнь за президента Украины Петра Порошенко, который «вернул его к реальности».