Депутат Панченко предложил забрать ₴24 миллиона, выделенные на Николаевский аэропорт – решение за бюджетной комиссией

Депутат Николаевского городского совета от фракции «Самопомощь» Федор Панченко предложил обратиться к депутатам Николаевского областного совета с просьбой вернуть субвенцию из городского бюджета выделенную на восстановление Николаевского международного аэропорта.

Об этом он заявил во вторник, 11 июня, в ходе седьмого пленарного заседания сессии.

Депутат напомнил, что на выходных во время дождя протекла крыша в здании аэропорта и отметил, что субвенцию, которую выделял горсовет областному совету так и не была использована.

— Мы на этой неделе в очередной раз увидели от депутата облсовета то, как был сделан документально и физически ремонт Николаевского аэропорта, на который мы передавали деньги облсовету. Из его же сообщения мы можем узнать, что деньги облсоветом до сих пор не были уплачены, сейчас идут какие-то странные переговоры, мировое соглашение с подрядчиком, рассрочка на три года. Отсюда предложение, о том что мы передавали эти деньги нашим коллегам из облосвета, они их на эти цели, как мы договаривались, не использовали. Было бы справедливо и честно, если бы они их вернули в городской бюджет, так как они их не использовали. - заявил Панченко.

Мэр Сенкевич предложил обратиться на городскую комиссию по вопросам бюджета, и если там депутаты поддержат этот вопрос, то тогда можно будет подготовить проект решения и вынести его на сессию.

Когда Федор Панченко спросил мнение Александра Сенкевича по этому поводу, последний отметил, что необходимо проконсультироваться с юристами о том, возможно ли вообще такое сделать. И добавил, что это не должно быть предвыборным пиаром отдельных депутатов.

Напомним, что в сентябре 2017 года депутаты Николаевского городского совета внесли изменения в бюджет, выделив 24 миллиона на аэропорт.

В частности, что касается еще одной субвенции аэропорту в размере 20 миллионов гривен, которую депутаты горсовета согласовали когда принимали бюджет Николаева на 2019 год, то она еще не была выделена. В свою очередь, мэр Александр Сенкевич объяснил это распределением бюджета, в котором пока нет на это денег и добавил, что субвенция будет выделена к концу года.