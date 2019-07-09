Суд признал незаконной цену на газ, которая действовала в Украине последние 2,5 года

Иллюстрация 8 июля Шестой апелляционный административный суд оставил в силе решение судьи Окружного админсуда Евгения Аблова по иску Юлии Тимошенко к Кабмину и «Нафтогазу», относительно порядка формирования цены на газ для населения и теплокоммунэнерго.

Об этом сообщает «Судебно-юридическая газета».

Апелляционная инстанция оставила без изменений судебное решение по поводу цены на газ, из-за которого отстранили судью Евгения Аблова.

Таким образом, цена на газ, которая действовала 2,5 года, согласно постановлению КМУ №315, признана незаконной. Как подмечает правовое сообщество, последствия данного решения могут быть «очень мощными». Так, теплокоммунэнерго и потребители будут иметь основания для требования перерасчета затрат на газ.

Суд отказал в удовлетворении апелляционных жалоб Министерства экономического развития и торговли, Кабинета министров, Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, «Нафтогаза» и Щербань Тамары Николаевны.

Аргументами противоправности постановления послужили необоснованные тарифы на газ, а также нарушение процедуры принятия указанного постановления.

Добавим, что Кабинет Министров Украины установил предельные тарифы на жилищно-коммунальные услуги для украинцев на отопительный сезон 2019-2020 годов и таким образом сделал невозможным необоснованный рост стоимости тепла в многоквартирных домах в крупных городах. А Гройсман сообщил, что ряд предприятий завысили тарифы на свои услуги теплоснабжения, воспользовавшись повышением цены на газ.