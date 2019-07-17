«Николаевводоканал» отключит водоснабжение жильцам «Гуртожитка» с 1 августа, если те не начнут выплачивать долги в ₴6,6 миллионов

В Николаеве 1 августа КП «Гуртожиток» отключат от подачи воды, если предприятие не начнет выплачивать свой долг перед «Николаевводоканалом».
Об этом сообщается на странице «Николаевводоканал» в Facebook.
Так, по состоянию на 25 июня «Гуртожиток» задолжал «Николаевводоканалу» 6,6 миллионов гривен. В частности, есть два решения суда обязывающее КП погасить долг, однако никаких инициатив со стороны руководства «Гуртожитка» не предпринимается.
«КП СКП «Гуртожиток» недобросовестно относится к выполнению своих платежных обязательств. Такая сумма задолженности (6,6 миллионов гривен) негативно влияет на финансовое состояние нашего предприятия, приводит к задержкам в оплате за электроэнергию, закупку материалов», - заявил директор КП «Николаевводоканал» Борис Дуденко.
В частности, он просит «принять все меры, направленные на уменьшение дебиторской задолженности».
«В случае отсутствия конкретных шагов мы будем вынуждены 1 августа 2019 прекратить услуги водоснабжения и водоотведения», - говорится в сообщении.
Напомним, что в соответствии со статьей 8 ч.1, п.5 Закона Украины «О жилищно - коммунальные услуги» в случае уклонения от исполнения договорных обязательств ГКП «Николаевводоканал» будет действовать в пределах полномочий, предоставленных действующим законодательством Украины и имеет право отключить услуги должникам.
«Мы обращаемся к абонентам КП СКП «Гуртожиток» оплатить свои долги за водоснабжение и водоотведение и не доводить ситуацию до отключения услуг ГКП «Николаевводоканал». Надеемся на понимание!»
Напомним, что в 2018 году Николаевоблэнерго отключало жителям КП СКП «Гуртожиток» электроэнергию из-за многомиллионных долгов. В свою очередь, жители в ответ на это перекрывали дороги.
После перекрытия жителями КП «Гуртожиток» дороги мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что комнаты в общежитиях необходимо перевести на прямое абонирование, чтобы иметь возможность персонально отключать свет неплательщикам. В частности, гендиректор «Николаевоблэнерго» Олег Сивак в ходе сессии в городском совете сообщил, что с января по апрель 2019 года все дома КП «Гурожиток» отключат от электроэнергии, если предприятие не погасит задолженность.
Позже на бюджетной комиссии депутаты решили, что 8 миллионов 500 тысяч гривен хватит на прямое абонирование, однако отметили, что если денег будет не хватать, то они согласны вернуть недостающие средства. Однако депутаты тогда не приняли конкретного решения и проголосовали за рекомендацию финансовому департаменту и департаменту ЖКХ обратиться к мэру, чтобы тот дал указание подготовить проект решения о внесении изменений в бюджет и вынес его на сессию горсовета.
В частности, в сентября 2018 года жители общежития в Корабельном районе заявили, что ДЖКХ Николаева предложил им самим купить счетчики на электричество. Виталий Кузнецв, будучи на должности директора ДЖКХ опроверг данную информацию.