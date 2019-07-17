«Николаевводоканал» отключит водоснабжение жильцам «Гуртожитка» с 1 августа, если те не начнут выплачивать долги в ₴6,6 миллионов

В Николаеве 1 августа КП «Гуртожиток» отключат от подачи воды, если предприятие не начнет выплачивать свой долг перед «Николаевводоканалом».

Об этом сообщается на странице «Николаевводоканал» в Facebook.

Так, по состоянию на 25 июня «Гуртожиток» задолжал «Николаевводоканалу» 6,6 миллионов гривен. В частности, есть два решения суда обязывающее КП погасить долг, однако никаких инициатив со стороны руководства «Гуртожитка» не предпринимается.

«КП СКП «Гуртожиток» недобросовестно относится к выполнению своих платежных обязательств. Такая сумма задолженности (6,6 миллионов гривен) негативно влияет на финансовое состояние нашего предприятия, приводит к задержкам в оплате за электроэнергию, закупку материалов», - заявил директор КП «Николаевводоканал» Борис Дуденко.

В частности, он просит «принять все меры, направленные на уменьшение дебиторской задолженности».

«В случае отсутствия конкретных шагов мы будем вынуждены 1 августа 2019 прекратить услуги водоснабжения и водоотведения», - говорится в сообщении.

Напомним, что в соответствии со статьей 8 ч.1, п.5 Закона Украины «О жилищно - коммунальные услуги» в случае уклонения от исполнения договорных обязательств ГКП «Николаевводоканал» будет действовать в пределах полномочий, предоставленных действующим законодательством Украины и имеет право отключить услуги должникам.

«Мы обращаемся к абонентам КП СКП «Гуртожиток» оплатить свои долги за водоснабжение и водоотведение и не доводить ситуацию до отключения услуг ГКП «Николаевводоканал». Надеемся на понимание!»

Напомним, что в 2018 году Николаевоблэнерго отключало жителям КП СКП «Гуртожиток» электроэнергию из-за многомиллионных долгов. В свою очередь, жители в ответ на это перекрывали дороги.