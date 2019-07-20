Одесский суд оштрафовал магазин «Цитрус» за сексизм в рекламе

Общественная организация, которая борется с сексизмом в украинской рекламе, обнаружила дискриминацию сразу в нескольких рекламах магазина электронных товаров. Но бывший директор по маркетингу «Цитруса» говорит, что часть этих изображений — фейк.

Об этом сообщает Bird in Flight.

Одесский административный суд взыскал почти 6 800 гривен с компании «Померанч», которой принадлежит сеть магазинов «Цитрус», из-за дискриминационной рекламы. Иск к компании подала Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Держпродспоживслужба) после обращения организации Лига защиты женщин «Гармония равных».

В своем Facebook-заявлении в 2018 году члены организации написали, что откровенные намеки и насмешки над женщинами стали своеобразным фирменным почерком компании. «Гармония равных» потребовала от «Цитруса» публично извиниться за дискриминационную рекламу и изменить маркетинговый подход.

«Мы обратились с жалобой в Держпродспоживслужбу и к уполномоченному по правам человека по поводу сексистской рекламы «Цитруса» еще в 2018 году. На этой рекламе изображена девушка с айфоном в руках и слоган «Взяла в кредит, а не то, что ты подумал». Очевидно, это отсылка к шуткам про айфон в подарок за секс», — рассказала журналистам глава Лиги защиты женщин «Гармония равных» Александра Голуб.

Она напомнила, что в соответствии с мировыми стандартами и нормами украинского законодательства, в рекламе запрещено использовать намеки на сексуальные отношения и утверждения о превосходстве одного пола над другим.

Бывший директор по маркетингу «Цитруса» Виктор Шолошенко в фейсбуке написал, что лозунги «Взяла в кредит, а не то, что ты подумал», «Подаришь яблоко — попаришь морковь» и «Поклади в ее ладошку» никогда не были рекламой, а только «троллингом и вбросом» с его личной страницы.

«Размер твоего резюме не главное» — реальная рекламная кампания «Цитруса», в которой были сняты реальные HR-менеджеры, а серию слоганов к этой кампании придумывала Наталья Ковригина. Это кампания про возможности для студентов (обоих полов), резюме которых невозможно измерить рулеткой. […] И только одна картинка была реальной рекламой, это фото постера из метро», — написал Шолошенко.

По словам Голуб, активисты встречались с представителями компании после подачи жалоб и объясняли, почему такая реклама опасна для потребителей. Члены организации также приглашали юристов и рекламщиков «Цитруса» принять участие в образовательном проекте «Медиа без предубеждений», который активисты проводили в Одессе совместно с Офисом Совета Европы в Украине. Только один из представителей сети магазинов зарегистрировался на это мероприятие.

Глава общественного объединения также рассказала, что за два года существования проекта «Украина без сексизма» его создатели получили более 200 обращений о возможном сексизме в рекламе. Более 50 реклам по жалобам организации были признаны дискриминационными и повлекли за собой штрафы.

Ранее сообщалось, что львовский вуз «не нашел» сексизмов в докладе профессора, который сравнил женщин с кошками.

Также ранее житель Киевской области назвал мэра «ганд***м» и доказал в суде, что имел в виду не оскорбление, а французского писателя.