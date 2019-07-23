В СБУ обвинили менеджмент «АрселорМитал Кривой Рог» в нерациональном использовании инвестиций

Иван Баканов Служба безопасности Украины обвинила менеджмент «АрселорМитал Кривой Рог» в нерациональном использовании инвестиций индийского бизнесмена Лакшми Миттала.

Об этом сообщил глава СБУ Иван Баканов, передает «Интерфакс».

«Я уверен, что Лакшми Миттал, который является мощным международным инвестором, пытаясь осуществить эту инвестицию… не планировал сделать ничего плохого. Но тот менеджмент, который работает на предприятии, небрежно относился к своим обязанностям. И поэтому должен быть соответствующим образом как минимум дисциплинарно наказан», - сказал Баканов в ходе пресс-брифинга в Киеве в понедельник.

Он уточнил, что скорее всего виновные не будут представлены к административной ответственности.

Ранее глава завода «АрселорМиттал Кривой Рог» Александр Иванов заявил, что СБУ в субботу проводила обыски на предприятии. Также напомним, что президент Зеленский хотел, чтобы этот завод «финансово извинился» перед 25 тысячами горожан, заболевших онкозаболеваниями.