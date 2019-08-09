Сенкевич хочет отдать фирме, которая связана с тещей «смотрящего» Коссе, разработку электронного билета для транспорта Николаева

В пятницу, 9 августа, городской голова Николаева Александр Сенкевич вынес на рассмотрение исполнительного комитета Николаевского городского совета вопрос о том, чтобы ООО «Перший оператор мереж» стала той фирмой, которая займется внедрением электронного билета в коммунальном транспорте. Члены исполкома такое решение не поддержали.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

В ходе обсуждения вопроса, у членов исполнительного комитета возникли сомнения, что компания, которой предлагается поручить внедрение электронного билета, есть необходимые компетенции и ресурсы. В частности, Юрий Кормышкин задал вопрос о том, сколько человек работает в компании. Представитель фирмы сообщил, что на данный момент у них работает четыре человека.

– Как вы планируете четырмя людьми обслуживать то предприятие, которое подавали на конкурс? – спросил Кормышкин. – Вариант аутсорсингового подключения каких-то монтажников. Система довольно автономно работает. Тут каких-то глобальных проблем в реализации внедрения этого этапа нет, - ответил на это представитель компании.

На вопрос Александра Садыкова о стоимости установки оборудования, представитель компании сказал, что монтаж будет выполнен бесплатно, в качестве инвестиции, добавив, что из бюджета не берется ни копейки. На возражение членов комиссии о том, что в дальнейшем компания планирует взымать 8% с тарифа билета, представитель компании ответил:

– Вы спросили об оборудовании, я ответил об оборудовании.

В результате члены комиссии не поддержали решение, которое позволило бы фирме «Перший оператор мереж» приступить к внедрению электронного билета.

Стоит отметить, что ООО «Перший оператор мереж» было зарегистрировано в декабре прошлого года. Основной вид деятельности: деятельность в сфере права. На момент регистрации фирмы ее собственником была Валентина Мурзенко – теща Дмитрия Коссе, за смс-перепиской с которым был замечен директор антикоррупционного департамента Андрей Ермолаев. Как известно, народный депутат Украины Вадим Пидберезняк заявлял, что считает, что на решения городского головы Николаева Александра Сенкевича, в частности, в работе с коммунальными предприятиями, влияет его кум Дмитрий Коссе. Также депутат Николаевского горсовета, глава фракции «Блок Петра Порошенко «Солидарность» Елена Киселева рассказывала о куме городского головы Дмитрие Коссе, который, по слухам, занимается «раскрытием» инвестиционной привлекательности Николаева.

С конца мая этого года, собственником фирмы-претендента на внедрение электронного билета для коммунального транспорта Николаева, указывается кипрская компания «Beanfield Ltd». В свою очередь, фирма «Beanfield Ltd». была зарегистрирована в январе этого года, о чем свидетельствуют данные открытых реестров Кипра.