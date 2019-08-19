«Не было достигнуто существенного прогресса»: Украина осталась в списке стран, не выполняющих минимальные требования к прозрачности в бюджетно-налоговой сфере

Госдеп США заявил, что Украина остается в списке стран, которые не выполняют минимальные требования к прозрачности в бюджетно-налоговой сфере.

Об этом сообщается в отчете Госдепартамента США.

Как сообщает ведомство, за текущий год не было достигнуто какого-либо «существенного прогресса».

Тем не менее, отмечается, что власти Украины сделали информацию о бюджете и госдолге широко и легко доступной для общественности, в том числе онлайн. Документы по бюджету дают в целом полную картину запланированных правительством расходов и доходов.

«Однако не все отчисления госпредприятиям и их доходы были отражены в общедоступных документах, хотя аудит крупных государственных предприятий улучшился. В Украине есть внебюджетные счета, в том числе три фонда социального страхования, которые не подлежат надлежащему аудиту и надзору», - говорится в отчете.

Подчеркивается, что украинские власти в вопросе бюджета заявляют о намерении перейти на международные стандарты учета, но этот процесс еще не завершен.

В Госдепе добавили, что нормативно-правовая база, которая касается выдачи лицензий на добычу природных ресурсов, была улучшена, но этот процесс нужно полностью пересмотреть, чтобы «искоренить постоянную коррупцию».

Отметим, Президент Зеленский заявил, что за прошедшие пять лет спецэкспортеры в оборонной сфере вывели в оффшоры 30 миллионов долларов. А американский миллиардер из Одессы и экономический советник бывшего мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани Сэм Кислин заявил, что экс-президент Порошенко за свой президентский срок вывел из страны не менее 8 млрд долларов.