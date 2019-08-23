Минобороны Украины планирует потратить ₴66 миллиардов на вооружение в ближайшие три года

Министерство обороны Украины планирует потратить на вооружение в 2020 году около 21-го миллиарда гривен.

Об этом сообщили в Минобороны в ответ на запрос «UNN».

Также, в программных документах ведомства заложены финансовые потребности на последующие годы, а также на модернизацию и ремонт военной техники.

«На выполнение мероприятий по закупке ВВТ (вооружение и военная техника - ред.), программными документами предусмотрена потребность в финансовом ресурсе: на 2020 год - около 21 млрд грн, на 2021 - около 21 млрд грн, на 2022 - около 24 млрд грн», - рассказали в Минобороны.

Кроме того, в Минобороны сообщили, что на восстановление и модернизацию всего парка вооружения и военной техники примерно необходимы следующие суммы: в 2020 - 14 миллиардов гривен, в 2021 - 15 миллиардов гривен, в 2022 - 18 миллиардов гривен.

Напомним, министр обороны Степан Полторак подписал указ, согласно которому украинские военные получат по 1-2 тысячи гривен премии ко Дню Независимости. Ранее Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об отмене военного парада на День Независимости Украины. Вместо этого 300 миллионов гривен на его проведение будут перенаправлены на премии военным.