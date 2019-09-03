В Службе автодорог Николаещины заявили, что «Укравтодор» не объяснил, почему забрал у области 60 миллионов с ремонта участка одесской трассы

«Укравтодор» не объяснил Службе автодорог Николаевской области, почему у них забрали 60 миллионов гривен, которые предназначались для ремонта участка трассы М-14.

Об этом в комментарии «Преступности.НЕТ» сообщил заместитель начальника САД Михаил Ганич.

Ранее депутат Николаевского областного совета Михаил Талпа заявил, что «Укравтодор» забрал у Николаевской области 60 миллионов гривен, которые предназначались на ремонт трассы М-14.

По его словам, в «Укравтодоре» не объяснили, почему забрали деньги.

— Я не могу сказать, какая причина, потому что это сделал «Укравтодор», - сказал Ганич.

Средства, по его словам, забрали 14 августа. Служба обращалась в «Укравтодор», но, как утверждает Ганич, на информационные запросы ответа нет.

— Мы пишем информацию ежемесячно, что нам нужны дополнительные деньги на ремонт дорог, на Укравтодор, но эта информация оседает в Укравтодоре. Это то, что я знаю, - сказал Михаил Ганич.

Также он отметил, что депутаты-члены постоянной комиссии по вопросам промышленной политики и предпринимательства, энергетики и энергосбережения, транспорта и развития инфраструктуры Николаевского облсовета, в ходе выездного заседания решили, что напишут обращение в «Укравтодор» по поводу 60 миллионов гривен.

— Было выездное заседание, и постоянная комиссия Николаевского облсовета якобы приняла решение по поводу обращения в Укравтодор по поводу возвращения этих средств, - отметил Ганич.

Что же касается ремонта трассы, по словам Ганича, средства на ремонт М-14 есть. Кроме того, ранее депутат Вадим Олабин сообщил о том, что у Николаевской области могут забрать 120 миллионов гривен, которые предназначаются на ремонт трассы Н-14. В САД отметили, что не слышали о таких намерениях.

Как известно, по решению Кабинета Министров Украины у Николаевской области забрали 99 миллионов гривен, которые предназначались на ремонт и реконструкцию дорог.

После этого исполняющий обязанности руководителя Службы автодорог Николаевской области Андрей Максименко заявил, что собирается покинуть должность, если в область не вернут 99 миллионов гривен.

В свою очередь, народные депутаты Украины от Николаевщины обратились к Кабинету министров и премьер-министру с просьбой приостановить решение, согласно которому выделенные на ремонт дорог в области 99 миллионов гривен перераспределены на другие регионы Украины.

Также, 7 сентября, депутаты Николаевского областного совета собрались на внеочередную сессию и поддержали обращение в Кабинет Министров, с просьбой пересмотреть финансирование ремонтных работ на дорогах области.

В свою очередь, Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил еще раз собрать всех руководителей дорожных организаций по вопросу перераспределения средств на ремонт дорог.