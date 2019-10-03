«Николаев - бедный город», - мэр Сенкевич заявил, что принимать что-либо в коммунальную собственность без допфинансирования больше не будут

Городской голова Николаева Александр Сенкевич заявил, что принимать какие-либо объекты в коммунальную собственность города без дополнительного финансирования больше не будут.

Об этом он заявил в четверг, 3 октября, общаясь с представителями СМИ после заседания сессии, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Журналисты подняли этот вопрос в контексте предложения министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия о том, чтобы город забрал себе на баланс КП «Николаевский международный аэропорт», так как у города больше денег.

— В последнее время я часто вижу информацию о том, что все нужно отдать городу, потому что у нас много денег. У нас не много денег. Николаев – это бедный город. Недавно дали рейтинг привлекательности городов, и Николаев там на последнем месте. Я решил прочитать эту информацию и на самом деле главным фактором привлекательности является количество денег на душу населения, - сообщил Александр Сенкевич.

В частности, он добавил, что хоть и размер зарплаты на работающего человека один из самых высших в Украине, однако это не означает, что у нас количество работающих и неработающих такое же, как в других городах.

— Это означает, что сегодня налоги, которые поступают в бюджет, если его разделить на количество людей, которые проживают в городе, он будет одним из самый маленьких. А это означает, что Николаев бедный город. И сегодня нужно говориться о том, не как его нагрузить расходами, а как создать возможности для заработка больших денег, - добавил он.

В связи с этим он также заявил, что «город не готов больше ничего принимать в собственность без дополнительного финансирования».

Стоит отметить, что депутаты Николаевского горсовета дали согласие на принятие в свою собственность спортивного комплекса ГП НПКГ «Зоря-Машпроект» еще в 2018 году, однако до сих пор его не получили. Также в 2018 году депутаты согласились принять в собственность Николаева недостроенный спортгородок в парке Победы. Однако этот вопрос тоже все еще не решен, но для того, чтобы он функционировал городу пришлось взять его в аренду.

9 июля 2019 года, депутаты Николаевского городского совета в ходе сессии дали согласие на принятие в коммунальную собственность города здания бывшего кинотеатра «Искра», который сейчас находиться на балансе области.

Также депутаты попросили Кабмин передать городу в собственность «Трудовые резервы» и СК «Ольвия».