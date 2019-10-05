ЦИК возместила пяти партиям, прошедшим в Раду, почти полмиллиарда гривен

Центральная избирательная комиссия возместила парламентским партиям расходы на предвыборную агитацию на внеочередных выборах 21 июля.

Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК.

За счет средств Госбюджета возмещено более 467 миллионов гривен.

Отмечается, что это размер фактически осуществленных расходов политических партий, связанных с финансированием их предвыборной агитации.

Суммы выплат из государственного бюджета составили:

- «Слуга народа» - 114 миллионов 640 тысяч 272 гривны;

- «Голос» - 105 миллионов 669 тысяч 560 гривен;

- «Европейская солидарность» - 99 миллионов 494 тысячи 126 гривен;

- «Батькивщина» - 87 миллионов 214 тысяч 297 гривен;

- «Оппозиционная платформа - За життя» - 60 миллионов 309 тысяч 381 гривну.

Напомним, что 13 сентября Верховная Рада Украины большинством голосов приняла законопроект «О досрочном прекращении полномочий всего состава ЦИК» и распустила весь состав Комиссии. 4 октября ЦИК провел первое заседание в обновленном составе, где избрала главу и его заместителей.