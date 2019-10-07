Депутаты горсовета перенесли решение вопроса с долгами «Николаевоблтеплоэнерго»

Депутаты планово-бюджетной комиссии Николаевского горсовета перенесли рассмотрение вопроса о выделении средств ОКП «Николаевоблтеплоэнерго».

Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич в Facebook.

Напомним, что сотрудники «Николаевоблтеплоэнерго» грозят уволиться или устроить забастовку, если горсовет не выделит всю сумму на погашение долгов. В связи с этим мэр Николаева Александр Сенкевич созвал на 8 октября внеочередное заседание сессии, чтобы рассмотреть вопрос о выделении 32 миллионов гривен на погашение долгов по зарплатам и задолженности за электроэнергию ОКП «Николаевоблтеплоэнерго».



Теперь Сенкевич написал, что продолжение сессии горсовета, которое было запланировано на вторник, 8 октября, не состоится, поскольку основным вопросом должна была стать именно помощь облтеплоэнерго.

«Я обратился к главным распорядителям средств, чтобы они синхронизировались с подрядчиками и четко обозначили план расходов до конца года. Это даст нам возможность посчитать, сколько средств может остаться объективно неизрасходованными, и за счет чего мы можем помочь нашему коммунальному предприятию. Как только мы с депутатами будем иметь конкретное решение – за сутки сообщу о продлении сессии».