На николаевский аэропорт в бюджете области на 2020 год предусмотрено 36 миллионов гривен, - губернатор Стадник

В проекте бюджета на 2020 год предусмотрено в общей сложности 36 миллионов гривен на коммунальное предприятие «Николаевский международный аэропорт».

Об этом в комментарии «Преступности.НЕТ» рассказал глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник.

На вопрос о том, предусмотрены какие-либо средства в бюджете на аэропорт, глава ОГА сообщил, что на содержание хотят выделить 11 миллионов.

— Около 11 миллионов в областном бюджете. (…) Этого ни на что не хватит, только на содержание аэропорта, - сказал Александр Стадник.

В то же время директор аэропорта Федор Барна сообщил, что будет изыскивать дополнительные средства у Государственного банка реконструкции и развития. В этом году на казначейских счетах лежат 46 миллионов на светосигнальное оборудование и систему посадки, в следующем году планируется еще 50 миллионов.

Кроме того, из бюджета области планируют выделить 25 миллионов гривен на софинансирование проектов ГБРР.

Напомним, директор коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт» Федор Барна не согласен с предложением министра инфраструктуры Владислава Криклия отдать аэропорт в собственность Николаева.

Ранее сообщалось, что Александр Стадник заявил, что бюджет Николаевской области на 2020 год уже готов.