Нардепы Верховной Рады проголосовали за ратификацию Грантового соглашения между «Николаевводоканалом» и ЕИБ

В четверг, 19 декабря, в Верховной Раде проголосовали за вступление в силу соглашения между МКП «Николаевводоканал» и Европейским инвестиционным банком.

Список проголосовавших разместили на портале Верховной Рады.

За соглашение проголосовали 344 народных депутата.

Грантовое соглашение подразумевает выделение около 15 миллионов евро на реконструкцию сетей «Николаевводоканала».

«Этот важный проект для общины города должен улучшить качество питьевой воды, обновить существующую инфраструктуру коммунального предприятия», - сообщалось на странице «Николаевводоканала» до подписания соглашения.

Как известно, еще в 2010 году Украина подписала финансовое соглашение с Европейским инвестиционным банком о кредите на сумму 15,54 миллионов евро для реализации пилотного проекта в Николаеве по реконструкции систем очистки стоков. В рамках этого кредитного соглашения с ЕИБ водоканал также должен получить 5 миллионов 110 тысяч евро грантовой помощи от Фонда «Е5Р» на модернизацию и реконструкцию инфраструктуры предприятия.

Напомним, что в июне 2018 года в Николаеве открыли реконструированную станцию решеток Галициновских сооружений канализации. Второй этап по плану должен закончиться в 2019 году.