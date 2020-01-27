Треть украинских пенсионеров получают до 2 тысяч гривен пенсии

Пенсионный фонд Украины обнародовал данные о пенсионных выплатах по состоянию на 1 января 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба ПФУ в Facebook.

По данным ПФУ, получают выплаты:

- до 1500 грн - 0,7% пенсионеров, - от 1501 грн до 2000 грн - 34,8%, - от 2001 грн до 3000 грн - 34,2%, - от 3001 грн до 4000 грн - 12,4%, - от 4001 грн до 5000 грн - 6,3%, - от 5001 грн до 10000 грн - 9,3%, - свыше 10000 грн - 2,3%.

Напомним, ранее Кабинет министров утвердил бюджет Пенсионного фонда.

Отметим, ранее заместитель министра социальной политики Наталья Ненюченко заявила, что пенсии получают 27% население Украины при 25% наемных работников.