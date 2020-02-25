В Николаеве департамент ЖКХ планирует потратить почти ₴2 миллиона на уход за сквером и пляжем в Варваровке

Департамент ЖКХ Николаевского городского совета 24 февраля объявил тендер на уход за объектом благоустройства сквер «Вербочка» с пляжем «Прибой».

Об этом свидетельствуют данные сайта публичных закупок Прозорро.

Предварительная стоимость услуги - 1 миллион 900 тысяч гривен. Аукцион запланирован на 12 марта. Предоставлять услуги подрядчик должен будет до конца 2020 года.

Совершать уход за объектов подрядчик будет на 62 300 м2. Согласно техническому заданию, в обязанности подрядчика будет входить: очистка территории от мусора и грязи; подметание дорожек; очистка дорожек от снега; очистка дорожек от льда; посыпки дорожек и лестниц в период гололеда; очистка газонов от опавших листьев и мусора; уход за газонами; уход за деревьями; уход за пляжем «Прибой»; проведение анализа воды и получения санитарно-эпидемиологического заключения; услуги по аварийно-спасательному обслуживанию рекреационных зон в период массового отдыха людей, а также услуги по водолазному обследованию дна акватории пляжа.

Напомним, как департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаева завысил площадь территории сквера с пляжем и переплатил за ее уборку частной фирме более 300 тысяч гривен.

Отметим, что в марте 2018 года, во время объявления торгов на определение победителя, ДЖКХ указало площадь территории в 88 тысяч 637 квадратных метров, а при объявлении аналогичного тендера в 2019 году – 62 тысячи 300 квадратов.

Также добавим, что департамент ЖКХ Николаевского городского совета собирается потратить почти 12 миллионов гривен на уход за шестью скверами в 2020 году.