Исполком Николаевского горсовета поддержал, чтобы школьники бесплатно ездили на лизинговых автобусах

В среду, 26 февраля, члены исполнительного комитета Николаевского городского совета проголосовали за то, чтобы школьники могли бесплатно ездить в новых лизинговых автобусах «МАЗ» в учебный период.

Об этом сообщает корреспондент издания «Преступности.НЕТ».

Как известно, ранее на КП «Николаевпасстранс» сообщили, что с 1 февраля ученики 1-12 классов смогут ездить бесплатно на зеленых автобусах.

Теперь же исполнительный комитет согласовал это решение. Ездить бесплатно ученики смогут в период с 1 сентября до 30 июня. Начальник управления транспортного комплекса горсовета Дмитрий Попов отметил, что пункт предыдущего решения о том, что тариф для школьников установлен в размере 3 гривен, теряет силу.

Напомним, что 27 июня исполнительный комитет Николаевского городского совета согласовал тестовый режим оплаты проезда в новых автобусах, взятых в лизинг. Первые три месяца проезд в них будет стоить 5 гривен. По состоянию на 25 сентября, стоимость проезда одного платного пассажира на автобусах составляет 23 гривны.