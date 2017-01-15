«Депутат-ТВ»: Сенкевич презентовал информационный портал о работе Николаевского горсовета

В Николаеве в ближайшее время заработает информационный портал, на котором можно будет посмотреть поименное голосование депутатов и узнать об их работе в городском совете.

Об этом в ходе годового отчета о проделанной работе сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.

По словам мэра, вся информация после голосования на сессии будет попадать на сайт, который будет запущен в ближайшее время.

Как рассказал Сенкевич, идея создания такого сайта принадлежит не николаевцам. Он является аналогом уже работающего портала городского совета Славянска, Донецкой области.

На этом портале жители города смогут узнать, в какую фракцию входит от или иной депутат, в состав какой депутатской комиссии он входит, где находится его общественная приемная, сколько решений принял депутат и т.п.

- Одним из моих предвыборных обещаний было создание некого "Депутат-ТВ". Оно будет вот здесь. Потому что здесь мы планируем также размещать видеоматериалы по сессиям. Сессии также будут находиться здесь. Здесь можно будет посмотреть решения сессий и комиссий. Идея есть - нужно сделать ее реализацию, - сказал Сенкевич.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что в Николаеве создали реестр коммунальной собственности города