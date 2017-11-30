Комитет ВР подготовил проект о демилитаризации крейсера «Украина» на рассмотрение Кабмина, - нардеп Жолобецкий

Один из комитететов Верховной Рады поддержал проект решения, который будет вынесен на рассмотрение Кабинета министров Украины, о демилитаризации ракетного крейсера проекта 1164 (крейсера «Украина»), что позволит начать выплаты по задолженности заработных плат перед работниками «Николаевского судостроительного завода».

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил народный депутат Украины Александр Жолобецкий.

Так, соответствующее решение было принято в ходе заседании правительственного комитета по вопросам экономической, финансовой и правовой политики, развития топливно-энергетического комплекса, инфраструктуры и правоохранительной деятельности. Проект на рассмотрение комитета представила рабочая группа по проблемным вопросам демилитаризации крейсера проекта 1164, заводский номер 2011, и погашения задолженности по выплате заработной платы работникам ГП «Николаевский судостроительный завод».

В ходе заседания был рассмотрен вопрос дальнейшей судьбы недостроенного ракетного крейсера, который находится на территории ГП «Николаевский судостроительный завод», и было принято решение поддержать проект рабочей группы по его демилитаризации. По проекту решения эта задача будет возложена на Министерство обороны Украины. Параллельно с тем, как будет проводиться демилитаризация крейсера, его на баланс возьмет ГП «Николаевский судостроительный завод».

- Теперь моя задача, и задача моих коллег – это чтобы этот проект был внесен в среду на заседание Кабинета министров и там, чтобы он был принят. После этого будут решены технические моменты по этому вопросу, «Укроборонпром», даже уже в этом году, приступит к погашению долгов по заработной плате, - заявил Жолобецкий.

Для того, чтобы были известно, в какие сроки будет решен вопрос с выплатами зарплат, нардеп Жолобецкий планирует направить депутатский запрос, в котором потребует от концерна «Укроборонпром» предоставить график того, в какие сроки будут осуществляться выплаты.

Как известно, 15 ноября работники государственного предприятия «Николаевский судостроительный завод» в знак протеста против невыплаты заработных плат уже во второй раз перекрывали движение возле Варваровского моста.

Напомним, что в Киеве 27 ноября на концерне «Укроборонпром» состоялось второе заседание рабочей группы по решению вопроса задолженности по зарплате перед работниками «Николаевского судостроительного завода» (бывший Судостроительный завод имени 61 коммунара).

Также сообщалось о том, что ранее в «Укроборонпроме» заявили, что деятельность ГП «Николаевский судостроительный завод» парализована из-за отсутствия решения правительства насчет ракетного крейсера проекта 1164 (крейсера «Украина»).