«Порой это напоминает какой-то латиноамериканский карнавал», - Порошенко о конфликте силовых ведомств

Президент Украины Петр Порошенко заявил о недопустимости межведомственных конфликтов, что конфликты, ссоры, интриги и вражда идут на пользу преступности и коррупции.

Об этом сообщили в пресс-службе президента.

- Не могу, к сожалению, обойти молчанием публичные межведомственные конфликты. Еще раз скажу, к сожалению, они вышли за рамки разумной конкуренции, которая – пока в меру, - нужна везде, потому что конкуренция, в том числе между правоохранительными органами, является двигателем прогресса, - сказал Порошенко во время выступления на торжественном мероприятии по случаю Дня работников прокуратуры.

- Шума и перьев столько, что порой действо напоминает какой-то латиноамериканский карнавал... Казалось бы, даже смешно, если бы не было так грустно… Нельзя, чтобы какой-либо правоохранительный орган привлекался к политической деятельности, - заявил президент.

Глава государства подчеркнул, что общество предпочитает войны с коррупцией и другими видами преступности, а не войны компроматов.

Напомним, что ранее СБУ задержала агента НАБУ за провокацию подкупа – он пытался дать взятку замглавы миграционной службы. Затем НАБУ рассказало о сорванной спецоперации – ведомство утверждает, что его сотрудникам помешали разоблачить ОПГ, действующую в Государственной миграционной службе Украины.