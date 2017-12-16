Я готов договариваться с Порошенко, - Саакашвили

Лидер партии «Рух новых сил» Михаил Саакашвили заявил, что не обвиняет президента Украины Петра Порошенко в пособничестве врагу.

Об этом он рассказал в эфире телеканала NewsOne.

Экс-президент Грузии также отметил, что готов вести диалог с Порошенко.

- Это было бы неправильно. … Мы все должны сохранять одну сторону и об этом говорить, в том числе, и с ним (Порошенко – ПН). Но при этом мы должны договориться не растаскивать страну, — сказал Саакашвили.

Политик утверждает, что его хотят депортировать из Украины.

- Они хотят меня депортировать, они дождутся новогодних праздников, они всячески намекают, посылают… Вместо того, чтобы разговаривать… Мы не враги, у нас есть только внешний враг. Не надо меня выталкивать, давайте разговаривать! — добавил экс-президент Грузии.

Напомним, что Михаила Саакашвили Печерский суд отпустили без избрания какой-либо меры пресечения, отказав в ходатайстве прокуратуры о домашнем аресте.

Как известно, во вторник, 5 декабря, в квартиру лидера «Движения новых сил» Михаила Саакашвили вломились силовики. Сотрудники СБУ задержали экс-президента Грузии и пытались увезти, но сторонники политика отбили лидера «ДНС» и митинговали под зданием Верховной Рады.

После того, как сторонники Саакашвили отбили его у сотрудников СБУ, Нацполиция объявила политика в розыск. Вечером 8 декабря политика задержали и доставили в ИВС.