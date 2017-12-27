Гендиректор «Укроборонпрома» заявил, что не подавал и не собирается подавать в отставку

Роман Романов Генеральный директор государственного концерна «Укроборонпром» Роман Романов не собирается в отставку.

Об этом сообщает «LIGA.net».

Романов опроверг информацию в СМИ о своей отставке и заявил, что продолжит исполнять свои обязанности.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман инициировал увольнение руководителя «Укроборонпрома» из-за ситуации с долгами по зарплате на «Николаевском судостроительном заводе». Премьер заявил, что сегодня подпишет документ на имя президента.

Романов был назначен гендиректором госконцерна «Укроборонпром» в июле 2014 года. Во время президентской кампании он работал главой избирательного штаба кандидата Петра Порошенко в Херсонской области. Там он был известен как хозяин автосалона «Автопланета плюс» и депутат областного совета. В политику Романов пришел в 2006 году, избравшись депутатом Херсонского горсовета от «Нашей Украины». В 2009-м перешел в тогдашнюю партию Арсения Яценюка «Фронт змін», возглавлял областную парторганизацию.

Напомним, в Николаеве рабочие «Николаевского судостроительного завода», который входит в «Укроборонпром», два дня подряд перекрывали проезд по Варваровскому мосту, заявляя, что правительство их обмануло и не вернуло долги по зарплате.