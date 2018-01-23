Казакова поспорила о судьбе телеканала «Март» - говорит, что у его экс-директора была слишком большая зарплата

Татьяна Казакова И.о. мэра Николаева Татьяна Казакова поспорила с и.о. директора ТРК «Март» Алиной Кокошко насчет будущего этого телеканала, который является коммунальным предприятием.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Напомним, что ранее, 29 декабря 2017 года было опубликовано фото распоряжения Казаковой №537 о назначении на должность руководителя телекомпании «Март» Ярослава Индикова с 3 января 2018 года. После того как в соцсетях указали, что руководителя «Марта» можно сменить только по решению сессии горсовета, в мэрии сообщили, что этот вопрос вынесут на сессию.

Вскоре коллектив «Марта» обратился в постоянную депутатскую комиссию по вопросам прав человека с просьбой рассмотреть вопрос о нарушениях законности в процессе увольнения гендиректора телекомпании Александра Соколова, а также дать оценку действиям и высказываниям Татьяны Казаковой в отношении канала. Журналисты посчитали, что и.о. мэра намекнула на то, что они якобы «необъективны, нарушили журналистские стандарты и «поливали грязью» фракции».

В итоге на заседании комиссии по вопросам прав человека, законности, депутатской деятельности и этики 23 января не собрался кворум. При этом на заседании поспорили Казакова и Кокошко. И.о мэра, к примеру, отметила, что не смотрит телеканал «Март».

- Меня на сегодняшний момент очень сложно обвинить в неуважении журналистов. Если мои слова были восприняты, что они относились в адрес телеканала «Март», то это неправильно. Если я сказала, и слова были как-то не так интерпретированы… я не умею так красиво говорить, как говорят профессиональные журналисты. И в отношении телеканала «Март» это ни в коем случае не звучало.

- Это коммунальное предприятие на сегодняшний момент находится в ситуации, когда оно последние два года приходит и просит на зарплату милостыню по всем депутатам. Я считаю, что это неуважительное отношение депутатов к коммунальному предприятию и финансироваться оно должно достаточно, причем не в таком объеме, как мы финансируем. Я считаю, что свое предприятие мы должны развивать, - сказала Казакова.

- И фраза была сказана следующая: я хочу иметь такую телепередачу, достаточно жесткую. И посыл мой был в первую очередь в отношении депутатов. Я хочу жесткую передачу, типа «Контраргумента». Но в последних передачах «Контраргумента» депутаты ругались, друг друга поливали грязью. Я же хочу объединить депутатов в борьбе с работой чиновников, - отметила и.о. мэра.

Алина Кокошко Кокошко в ответ заявила, что опасается, что мэрия не рассчитается с телеканалом за информационные услуги.

- У нас существуют договорные отношения с городским советом, горисполкомом и с распорядителями средств, которые заказывают нам освещение их деятельности. На оплату этих услуг всегда выделялась мизерная сумма. Везде цены растут, а «Марту» не надо? Приглашают нас на мероприятия в горисполком, на сегодняшний день уже более чем на 80 тысяч примерно оказано этих информационных услуг. Но оплачены, я так понимаю, они уже никогда не будут. Потому что с распорядителями средств я говорила, у них начнется финансирование с апреля, пресс-служба горисполкома не понимает, сколько она будет закупать и чего: сколько диалогов, сколько сюжетов, спецрепортажей. И скорее всего, это все будет выноситься на тендер. То есть все, что сделано, уже оплачено не будет. Вот отсюда вырастают наши убытки и наши проблемы, - говорит Кокошко.

Казакова после этого подняла вопрос о зарплатах на телеканале «Март».

- Все депутаты знают, что «Март» всегда приходит и просит денег за акты на выполненную работу. Да, вам на все не хватает. Но я считаю, что позиция коммунального предприятия – никогда не быть с протянутой рукой. Я считаю, что это ненормальная зарплата: телеоператор – 4300-4900, монтажеры – 5500-6000. Директор –23-32 тысячи. Я считаю, что это ненормальная ситуация. Я просто удивляюсь тому, почему весь ваш коллектив получает зарплату до 5 тысяч, и я считаю, что это ненормально, когда руководитель позволяет себе платить такую заработную плату, - сказала Казакова.

В ответ Кокошко заявила, что зарплата директора телеканала «погоды для финансового состояния «Марта» не делает» и, что коллектив «об этом прекрасно знал и с уважением относился к своему директору».

- Соколов вывел телекомпанию на первые места. Мы по итогам 2015 и 2016 годов первые в рейтинге коммунальных предприятий, как ни странно, даже с нашими финансовыми проблемами. Сейчас вы предлагаете человека, предприятие которого было на третьем месте в этих рейтингах. То есть доказать всем, что у него перспектив больше, чем у Соколова, - отметила Кокошко.

В итоге сошлись на мнении, что вопрос «Марта» еще раз обсудят на депутатской комиссии.