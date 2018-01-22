Коллектив ТРК «Март» просит депутатов Николаевского горсовета дать оценку правомерности действий и высказываний Казаковой в отношении телеканала

Коллектив коммунального предприятия «Телерадиокомпания «МАРТ» обратился в постоянную депутатскую комиссию по вопросам прав человека с просьбой рассмотреть на заседании комиссии вопрос о нарушениях законности в процессе увольнения гендиректора телекомпании Александра Соколова, а также дать оценку действиям и высказываниям Татьяны Казаковой в отношении канала.

Об этом речь идет в соответствующем обращении коллектива.

Коллектив канала напомнил, что генеральный директор «МАРТ» Александр Соколов работал в телекомпании с момента ее основания. За два месяца до окончания срока действия контракта (2 ноября 2017 года) на имя Татьяны Казаковой было направлено заявление Соколова с просьбой рассмотреть возможность продления контракта. Однако ответа от Казаковой не поступило.

Позже, 29 декабря 2017 года в сети интернет появилось фото распоряжения Казаковой № 537 с назначением на должность руководителя телекомпании Ярослава Индикова с 3 января 2018 года.

Вплоть до 2 января никаких распоряжений по увольнению Соколова с должности гендиректора телекомпании так и не поступило. При этом, сам Соколов принял решение уйти с занимаемой должности.

«В соответствии с ч.2 ст. 26 Трудового кодекса Украины он издал приказ о своем увольнении в связи с окончанием срока действия контракта, а также приказ о назначении и.о. руководителя телекомпании заместителя генерального директора Кокошко А.А. Затем своим письмом он сообщил об этих изменениях секретарю горсовета, и.о. городского головы Казаковой Т.В», - говорится в документе.

Соответствующее распоряжение о прекращении действия контракта с гендиректором телеканала «Март» поступило 9 января 2018 года, при этом оно было датировано 29 декабря 2017 года и никакой информации о назначении нового руководителя телеканалом не содержало.

В частности, для обеспечения финансово-хозяйственной деятельности телекомпании необходимо внести изменения в единый государственный реестр в части руководящего лица. Сделать это можно только на основании распоряжения собственника.

«Получилась правовая коллизия – Соколов А.Н. уволился, но числится в едином реестре руководителем. При этом его подпись в финансовых учреждениях и на налоговых документах заблокирована. Назначение Кокошко А.А. на должность и.о. руководителя предприятия собственник не подтверждает. Все это было изложено в письме к Казаковой Т.В., которое было рассмотрено ею 10 января 2018 г. После дополнительных разъяснений ситуации внештатному помощнику Пушкарь Е.А., все-таки появилось распоряжение Казаковой Т.В. о назначении Кокошко А.А. и.о. руководителя телекомпании. Оно было передано телекомпании через протокольную часть 16 января, а датировалось, как уже стало обычным, задним числом – 09 января 2018 года», - говорится в обращении.

В связи с вышеизложенным, коллектив просит дать оценку работе аппарата совета в процессе подготовки документов, жизненно важных для работы коммунального предприятия.

Вторая ситуация, с которой обратился коллектив канала, связана с публикацией в издании «Мой город», где приводится дословная цитата высказывания и.о. мэра Татьяны Казаковой касательно деятельности телекомпании «Март»:

«На телеканале «Март» должны пройти изменения. Это должен быть канал, который мы реально финансируем, канал, который конкретно коммунальный и канал, который не занимает позицию какой бы то ни было фракции и соответственно поливания грязью других фракций», - идет речь в документе.

Исходя из этого, коллектив телекомпании требует от Татьяны Казаковой привести конкретные примеры, когда журналисты телекомпании были необъективны, нарушили журналистские стандарты, журналистскую этику и «поливали грязью» фракции.

При этом, коллектив канала заявляет, что никакой грязи в эфирах никогда не было. Также, заявление Казаковой они расценивают как голословное и оскорбительное для всего коллектива ТРК «МАРТ».

Напомним, что и.о. городского головы Татьяна Казакова опровергла назначение Ярослава Индикова на должность директора КП ТРК «Март». Она также заявила, что телеканал нуждается в изменениях, а именно он должен быть независимым от представителей фракций и должен работать на громаду.