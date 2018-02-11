В столовой педколледжа, в который перевели учеников обрушившейся школы Нового Буга, с потолка упал кусок гипсокартона

В столовой Новобугского педагогического колледжа, в котором на данный момент также учатся и дети местной общеобразовательной школы №1, чье здание обрушилось летом прошлого года, с потолка упал кусок гипсокартона.

Об этом свидетельствует видео, которое опубликовало издание «Тут.Инфо».

Как известно, в городе Новый Буг на Николаевщине обрушилась часть здания местной общеобразовательной школы №1, в результате чего некоторые ученики были переведены в здание Новобугского педагогического колледжа.

«Новый учебный год ученики начальных классов начали в Новобугском педагогическом колледже. 7 февраля родители школы направили письмо и фотографии столовой с почерневшими от грибка потолка и уголками помещения. И уже 8 февраля потолок обвалился на детей. Дети были очень напуганы. К счастью никто не пострадал», - сообщило издание.

Стоит отметит, что накануне происшествия, на редакционную почту «Преступности.НЕТ» постоянный читатель прислал фотографии столовой Новобугского педагогического колледжа, на которых были запечатлены стены и потолок покрыты плесенью.

Как отмечает издание «Тут.Инфо», Новобугский педагогический колледж является коммунальной собственностью Николаевского областного совета.

Напомним, что в школе под Николаевом запретили проводить занятия – по зданию пошли трещины.