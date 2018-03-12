Глава МВД Словакии ушел в отставку из-за резонансного убийства журналиста

Министр внутренних дел Словакии Роберт Калиняк, в понедельник 12 марта, подал в отставку в связи с резонансным делом об убийстве журналиста.

Об этом сообщает Reuters.

Следует упомянуть, что из-за резонансного убийства словацкого журналиста Яна Кучака 26 февраля, в стране сложилась нестабильная политическая обстановка. Она повлекла за собой отставку министра культуры Марека Мадарича. Позднее, в Братиславе около 120 тысяч людей вышло на массовые акции протеста. Основным их требованием была смена правительства. Протестующие также призывали к открытому расследованию столь шокирующего убийства.

В своем заявлении Калиняк говорит, что уходит в отставку, так как это должно способствовать стабилизации политической обстановки в стране.

«Это важно для сохранения стабильности, поэтому я решил уйти с должности вице-премьера и министра внутренних дел», - заявил Роберт в ходе пресс-конференции.

Напомним, что в Киеве 20 июля 2016 года, во время взрыва автомобиля погиб известный журналист Павел Шеремет. Данный инцидент был квалифицирован правоохранительными органами как умышленное убийство.