В Николаевском горсовете «Наш край» с «Оппоблоком» кулуарно обсуждает кадровые вопросы

Депутат Николаевского городского совета от «Нашего края» Владислав Ентин заявил коллеге из «Оппозиционного блока» Александру Маликину, что хочет инициировать вопрос о признании неудовлетворительной работы начальника Центральной районной администрации Александра Березы.

Соответствующий разговор у них состоялся в здании горсовета во вторник, 13 марта, в кабинете, где обычно проходят заседания депутатских комиссий. При этом диалог был заснят установленной там камерой.

Ниже приводим полный текст их разговора:

Маликин: Я Березе на отчете вот этом… когда он отчитывался публично, я был один депутат вообще в зале. И там людей практически не было. Я говорю: «Да как вы смеете делить людей: по одну сторону – ПГС, по другую - … как будто это разные николаевцы?!».

Ентин: А он что?

Маликин, цитируя Березу: «У мене дуже багато об’єктів. У вас заплановано на наступний рік один провулок». Так я вам по переулку говорил, что на ту же сумму сделайте аналогичный рядом, он убитый. Этот … люди еще подождут, я им буду объяснять, на коленях стоять, что подождите. Он забил какой-то новый переулок, понимаешь? И все, уперся рогами: «Вам більше нічого робити не буду». Откровенно мне в лицо в сессионном зале говорит.

Ентин: Я хочу попросить, чтобы поставили вопрос на голосование сессии относительно неудовлетворительного исполнения обязанностей.

Маликин: Слушай, ну я же ни о какой политике не говорю. У него там какое-то свое видение, мне все равно. Пусть он будет хоть помощником, хоть консультантом, мне все равно какой политической силы, но сейчас же он пришел на службу…

Ентин: Так вот я тебе за это и говорю.

Маликин: Ну, как же можно, еще раз говорю, людей наказывать?!

Стоит отметить, что Маликин действительно во время отчета Березы ставил ему вопрос относительно ремонта дорог в микрорайоне Соляные. Тот ему отвечал, что критическим там можно назвать состояние многих переулков, и ремонтируются они по мере финансовых поступлений.

До назначения на должность Александр Береза был помощником народного депутата Украины от БПП Александра Жолобецкого.

Напомним, ранее сообщалось о том, как еще одного депутата горсовета от «Оппозиционного блока» Игоря Копейка задержали 15 января за предложение прокурору взятки в 250 тысяч гривен.

Генпрокурор Юрий Луценко назвал его главарем ОПГ, которая присваивала бюджетные деньги в 2016-2017 годах.