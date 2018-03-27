«Следственные действия касались главы САП», - Луценко подтвердил, что НАБУ установило прослушку в кабинете Холодницкого

Генеральный прокурор Юрий Луценко подтвердил проведение следственных действий, касающиеся главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого.

Об этом он сообщил в эфире телеканала ICTV.

- Действительно, в соответствии с законодательством Генеральная прокуратура Украины совместно с Национальным антикоррупционный бюро (НАБУ) проводила следственные действия, которые касались, в том числе и руководителя САП господина Холодницкого, - сообщил Луценко.

Глава ГПУ отметил, что следственные действия только начинаются, поэтому больше деталей он сообщить не может.

- Только в результате допросов, экспертиз смогу сообщить о том, есть ли признаки уголовных правонарушений, которые зафиксированы на прослушивающем устройстве, которое было установлено в кабинете руководителя САП, - добавил Генпрокурор Юрий Луценко.

В то же время издание «Украинские новости» со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах сообщает, что Холодницкого могут задержать и арестовать.

- Его могут арестовать,- сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, задержание может произойти в ближайшем времени, но сроки не называются. Также источник не сообщает, в рамках какого дела может произойти задержание.

Напомним, что в кабинете Специализированного антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого нашли оборудование для прослушки. Также сообщалось, что глава САП может подать в отставку по состоянию здоровья.

Также напомним, что судья из Днепра, которого задержали во время дачи взятки главе САП Холодницкому, вернулся на работу.