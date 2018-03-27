«По 150 тысяч раздать…»: В Николаевском облсовете хотят увеличения «депутатских денег»

В Николаевском областном совете выступают за увеличение суммы средств на выполнение поручений избирателей депутатами областного совета (так называемые «депутатские деньги») хотя бы до 150 тысяч гривен. На данный момент каждый депутат может испльзовать на эти цели 40 тысяч гривен.

Об этом шла речь в ходе заседания постоянной депутатской комиссии облсовета по вопросам регионального развития, планирования, бюджета, финансов и инвестиций во вторник, 27 марта, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Напомним, ранее сообщалось о том, как депутатам предложили отходить от практики использования «депутатских», сконцентрировавшись на реализации микропроектов на округах, для чего на ближайшую сессию выносится проект решения об утверждении соответствующего порядка и выделяется около 28 миллионов.

Во время обсуждения данного проекта решения на бюджетной комиссии депутат Владимир Фроленко предложил, чтобы финансирование микропроектов происходило лишь по их согласованию. Присутствующий на заседании заместитель главы Николаевской облгосадминистрации Александр Кушнир с таким предложением не согласился:

- Я не против согласования, но тогда не нужно создавать отдельную комиссию. В таком случае один депутат станет выше другого… Получается такая концепция: собирается комиссия с 50% депутатами, отбирает проекты, дают на бюджетную комиссию, а вы решаете: законно они отобрали или незаконно. Это как?!

Но Фроленко настаивал, что иначе вопрос нужно снимать вообще с повестки дня. Добавив при этом еще одно предложение – 20 миллионов оставить за микропроектами, а 8 – разделить на «депутатские».

В один из моментов обсуждение вопроса переросло в перепалку.

- Вы посмотрите, как вы себя ведете по отношению к депутатам. Такое впечатление, что вы нанюхались и пришли сюда на комиссию, - заявил Фроленко - Ой, а как вы себя ведете… - ответил Кушнир. - Нормально я себя веду. А вы скоро сядете! Я вам обещаю. Уже люди готовы давать показания о давлении от вас… - сказал Фроленко. - Коллеги, остановитесь! – призвал их глава комиссии Барна. - Володя, ты же секретарь комиссии. Вот все, что ты сейчас наговорил, запротоколируй.

Вместе с тем идею увеличения суммы «депутатских денег» поддержал депутат Тахир Садридинов:

- Я думаю, что было бы, наверное, все-таки правильно, и чтобы снять этот ажиотаж, все-таки по 150 тысяч раздать, по 110. На остальное сделать микропроекты. Посмотрим, как это работает.

А депутат Петр Ковальчук вспомнил Барне, что тот сам недавно выступил против траты «депутатских» на «дурню». На что тот ответил, что имел в виду частный случай и отдельных депутатов, намекнув при этом на коллегу Андрея Кротова, который потратил «депутатские» на закупку воланчиков.

В итоге они решили вернуться к рассмотрению этого вопроса еще раз, после утверждения внесения изменений в бюджет.

Напомним, ранее сообщалось о том, что депутаты Николаевского областного совета закладывали 15 миллионов гривен в бюджете области на 2017 год на реализацию микропроектов местного развития. Однако, эти деньги так и не были использованы на эти цели, их перенаправили на аэропорт.

Зато перед одной из скандальных сессий облсовета по представлению Николаевской ОГА сумма «депутатских» была увеличена до 300 тысяч гривен.