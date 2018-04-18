Секретарь Николаевского горсовета заявила, что депутаты собирают подписи за двоих кандидатов на ее пост

Татьяна Казакова На должность секретаря Николаевского городского совета депутаты рассматривают две кандидатуры.

Об этом сообщила секретарь горсовета Татьяна Казакова в ходе пресс-конференции в среду, 18 апреля.

По её словам, сейчас депутаты собирают голоса за двоих кандидатов. Однако, за каких именно, она не сказала.

- Не буду говорить. Сейчас собираются голоса за одного и другого кандидата. Ну зачем я сейчас в эфир буду говорить, может выиграть совсем другой человек. Я не хочу влиять на этот процесс, - сказала Казакова.

Напомним, что в понедельник, 16 апреля, секретарь Николаевского городского совета Татьяна Казакова написала заявление на увольнение с занимаемого поста по собственному желанию. Позднее она заявила, что увольняется по той причине, что нынешний состав горсовета не может эффективно работать и нуждается в роспуске.