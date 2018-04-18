«Что мы сделали?» - секретарь Николаевского горсовета Казакова заявила, что увольняется из-за неэффективной работы депутатов

Татьяна Казакова Секретарь Николаевского городского совета Татьяна Казакова увольняется по той причине, что нынешний состав горсовета не может эффективно работать и нуждается в роспуске.

Об этом она заявила в ходе пресс-конференции в среду, 18 марта.

Напомним, что в понедельник, 16 апреля, секретарь Николаевского городского совета Татьяна Казакова написала заявление на увольнение с занимаемого поста по собственному желанию.

Так, она планирует пройти с вопросом по увольнению регламентную комиссию, сделать проект решения и выложить его на сайт. На ближайшей сессии, до увольнения, Казакова намерена подписать 80 «зависших» проектов решений.

- Я написала заявление на увольнение, согласно КЗОТа меня должны уволить через две недели, потому что написала я по собственному желанию. Но нам нужно еще пройти сессию и вынести на неё проект решения о моём увольнении. Он пройдет всю процедуру, все, как положено, - рассказала она.

Одной из причин стало то, что мэра Александра Сенкевича восстановили в должности. А также то, что, по ее мнению, депутаты городского совета должны пойти на перевыборы.

- Я не верю, что в таком составе, в котором есть сейчас горсовет, у нас получится что-то конструктивное и большое. Мы сделаем что-то на участках, город не завалится, но будет вялотекущий процесс. Вялотекущий процесс - это не интересно, потому что если вы проанализируете за два с половиной года, когда мы зашли в 2015 году вместе с мэром, плюс 54 депутата, и посмотрите сегодняшнюю ситуацию, скажите пожалуйста, что мы сделали? Вы можете перечислить? Что-то мы построили, что-то запустили? - спросила секретарь горсовета.

Она отметила, что несмотря на то, что депутаты работали и выполняли свои обязанности, их действия оказались не эффективными для жизни города.

- Если у меня точка зрения идти на перевыборы, то оставаться на должности секретаря – это цинично по отношению к депутатам, - подчеркнула она.

В то же время, Казакова не планирует складывать мандат или выходить из фракции «БПП». Также она настроена участвовать в перевыборах в горсовет, но не в выборах на пост мэра.

- Я остаюсь депутатом. Я не сдаю мандат, ниоткуда не выхожу. Это же избирательный процесс. Если мои избиратели согласятся с тем, что я нормально исполняю свои обязанности, - отметила экс-и.о. мэра.

Также она отметила, что уволится в любом случае, даже если депутаты не поддержат ее решение.

- Я отзывать свое заявление не буду. Если с юридической точки зрения буду обязана даже через две недели выполнять какой-то свой функционал, значит я буду проводить сессии, - сказала Казакова.

Ранее сообщалось, что Центральный райсуд Николаева постановил немедленно восстановить Сенкевича на посту мэра города.