В Николаеве «свободовцы» обратились в прокуратуру и СБУ из-за голосования по «русскому языку» в облсовете

В среду, 18 апреля, глава Николаевской областной организации «Свобода» Демид Губский направил обращение прокурору Николаевской области Тарасу Дунасу о том, что депутаты саботируют и пренебрегают Законам Украины, поскольку на сессии областного совета, 12 апреля, они не отменили решение о региональном языке.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской областной организации «Свобода».

Напомним, 12 апреля, депутаты Николаевского облсовета не смогли отменить решение «О реализации требований Закона Украины «Об основах государственной языковой политики» в Николаевской области», принятое в сентябре 2012 года областным советом, согласно которому русскому языку присваивался статус регионального. А замглавы Николаевской ОГА заявил, что внесение данного вопроса в повестку дня - не более, чем провокация.

«12 апреля 2018 года на рассмотрение сессии Николаевского областного совета был вынесен проект решения Николаевского областного совета от 7 сентября 2012 №4 «О реализации требований Закона Украины «Об основах государственной языковой политики» в Николаевской области». Несмотря на обязательность выполнения решения Конституционного Суда Украины и необходимости приведения местных нормативных актов с требованиями действующего законодательства, 12 апреля 2018 депутаты местного совета не отменили решение от 7 сентября 2012 года», - идется в сообщении.

Губский добавил, что направил заявление не только в прокуратуру Николаевской области, но и в СБУ.

«Националисты не раз призывали депутатов принимать решения и голосовать, руководствуясь законами Украины. Но, очевидно, некоторые из них не услышали предупреждение о персональной ответственности перед обществом и правоохранительными органами. Ожидаем реакции прокуратуры, а пока направляем аналогичное обращение в СБУ», - заявил Губский.

Отметим, Закон Украины об «Об основах государственной языковой политики» признан несоответствующим Конституции Украины, и все дальнейшие решения, принятые на основе этого закона, автоматический потеряли свою силу.

Напомним, что глава Николаевского облсовета Москаленко заявила, что заново внесет в повестку сессии вопрос «по русскому языку»