«Перед вами стоит уже не тот Сенкевич»: мэр Николаева выступил перед депутатами горсовета и заявил, что «прошел испытание поражением»

Николаевский городской главы Александр Сенкевич готов сотрудничать со своими заместителями, которые были назначены во время отсутствия его на должности мэра города.

Такое заявление он сделал в ходе заседания 36-й сессии городского совета в четверг, 17 мая.

Также Сенкевич заявил, что у депутатов горсовета было полгода для того, чтобы исправить его ошибки, однако по состоянию на данный момент процент использования и освоения бюджетных средств составил 23%.

– Напоминаю, что именно вами, уважаемые депутаты, был сформирован и принят бюджет 2018 года, который сегодня эффективно или неэффективно выполняется. Стратегии развития, которые депутаты так требовали от мэра за последние полгода, так и не представлены. Именно вами были сформирована новая команда заместителей городского главы, за которую вы взяли ответственность, поддержав в этом сессионном зале, с которыми я буду работать, вернувшись в свой кабинет. Я буду с ним работать, потому что я уверен, что личность этих людей, каждого из них, поможет Николаеву вырваться из того дна, куда опустился город, – отметил мэр Николаева.

Мэр Николаева заявил, что он уже не тот Сенкевич, каким он был ранее, и не собирается делать политические заявления, увольнять новоназначенных чиновников и вице-мэров.

– Сегодня перед вами стоит уже другой Сенкевич – человек, который прошел целый ряд испытаний, которые научили ценить настоящую суть человеческих отношений и познавать смысл слов «испытание поражением». Сегодня перед вами стоит человек, который пришел на должность городского главы не ради власти, не ради удовлетворения собственных амбиций, а ради развития города и изменения принципов и традиций роботы власти, – сказал он.

– Я не собираюсь устраивать «охоту за ведьмами», не собираюсь выстраивать свою команду по принципам личной преданности или партийной принадлежности. Я готов работать с теми заместителями городского главы и чиновниками, которых вы назначили и которые готовы работать в моей команде, с тем, кто готов показывать реальный результат в работе и готов к эффективной работе на своей должности. Я понимаю, что если мы с вами займемся продолжением конфронтации, выяснением отношений, перетягиванием каната, созданием интриг, то мы точно потеряем шанс получить те изменения, которых так ждут николаевцы, потеряем доверие людей, которые нас с вами избрали, – добавил Сенкевич.

Александр Сенкевич заявил, что перед ним и депутатами горсовета стоит важная задача – скорректировать бюджет на 2018 год для эффективного освоения выделенных средств.

– Сегодня я протягиваю руку каждому из вас, тем людям, которые сегодня находятся в этом сессионном зале – всем политическим силам, и людям, которых вы сегодня здесь представляете. Я верю, что отбросим политические обиды, каждый сможет признать свои ошибки, принять общую программу развития города, в которой будут появляться четкие и понятные приоритеты, и проекты, которых ожидают николаевцы, некоторых из которых сможем реализовать в этом году, - подытожил мэр.

По словам Сенкевича, два года, до конца каденции нынешнего депутатского состава горсовета, будут использованы для реализации масштабных проектов.

Напомним, что городской голова Николаева Александр Сенкевич приравнял свои возможности как мэра к возможностям депутата городского совета.