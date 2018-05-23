«Исходя из нашего исторического календаря»: Порошенко во время визита в Николаев установил новый День морского пехотинца Украины

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об установлении Дня морской пехоты Украины 23 мая.

Об этом глава государства сообщил в ходе визита в Николаев.

Как подчеркнул Петр Порошенко, целью документа является восстановление национальной идентичности, возрождение и развитие военных традиций морской пехоты Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

Кроме того, Порошенко сообщил, что с сегодняшнего дня цвет беретов украинских морских пехотинцев приобретает оттенок морской волны.

- Осознаю, что этот процесс очень не простой, потому что затрагивает память, затрагивает личное чувство многих, кто в разные времена связал свою судьбу с этим родом войск. И считаю, что упомянутые изменения назрели и поставленные перед нами самой историей и российской агрессией против нашего государства. Сохраняя черные береты на почетных местах, в музеях, освобождать Украину в ходе операции Объединенных сил, Морская пехота отныне будет в новой форме, которая будет отличать элитных воинов, готовых уничтожать оккупантов на море, на суше, в воздухе. С сегодняшнего дня цвет беретов украинского морпеха приобретает оттенок морской волны - как штормовое Черное и Азовское море, - подчеркнул Президент.