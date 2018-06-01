Транш МВФ для Украины под угрозой из-за конфликта Гройсмана с Данилюком, - СМИ

МВФ пишет премьер-министру Украины Владимиру Гройсману о возможном срыве транше. В фонде недовольны решениями правительства о полномочиях Министерства финансов и подчинении Фискальной службы.

Об этом сообщает «ЛИГА.НЕТ» со ссылкой на источник в Кабмине.

По информации источника, в письме главы миссии МВФ в Украине Рона ван Рудена говорится о том, что Украина нарушает обязательства, взятые при получении прошлого транша. Речь идет о пока еще необднорадованных постановлениях о лишении Министерства финансов полномочий утверждать финансовые документы правительства.

В пресс-службе премьера опровергают такую информацию и утверждают, что применение принципа «молчаливого согласия» обсуждалось только касательно тех случаев, когда Минфин затягивает вопросы по рассмотрению законодательных актов, которые вносятся на рассмотрение правительства.

- Действующие нормы говорят о том, что если такие вопросы выносятся на голосование в Кабмине, за исключением молчаливого согласия, то Минфин остается при своих правах, – сообщает пресс-служба Гройсмана.

В то же время министр финансов Алексндр Данилюк заявляет, что обсуждаемые решения на данный момент уже были подготовлены.

- Правительство пока не хочет обнародовать эти решения. Для страны это был бы большой удар и угрожал срывом программы МВФ. Если их все же опубликуют, Минфин будет оспаривать оба решения. Но я уверен, что Кабмин не пойдет на такой шаг, — сказал он.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что глава Минфина Данилюк пожаловался Западу на Гройсмана и Порошенко. Также ранее СМИ сообщали, что Гройсман забрал у Минфина право «вето» и Фискальную службу.

Отметим, что на последнем заседании правительства 23 мая между Александром Данилюком и премьер-министром Владимиром Гройсманом произошла ссора из-за отказа правительства назначать заместителем министра Яну Бугримову. Во время этой перепалки Данилюк сказал, чтобы на него готовили представление об отставке. При этом сам увольняться министр не собирается.

Данилюк был назначен в Кабмин Владимира Гройсмана в апреле 2016 года по квоте БПП. Летом прошлого года генеральный прокурор Юрий Луценко обратился к Кабмину с просьбой уволить Данилюка в связи с тем, что государственная фискальная служба провела проверку и подтвердила неуплату министром финансов 700 тыс. гривен налогов. В ответ на что Данилюк потребовал отправить в отставку Луценко якобы за саботаж расследования по «Привабанку».