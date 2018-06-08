Скандальный нардеп Мураев назвал политзаключенного Сенцова, сидящего в российской тюрьме, террористом

Украинский политзаключенный Олег Сенцов, которого в России приговорили к 20 годам колонии строгого режима за «организацию терактов в Крыму», в Украине тоже готовил поджоги и взрывы.

Такое заявление сделал в эфире «112 Украина» украинский нардеп, глава политсовета партии «За життя» Евгений Мураев.

О том, что Сенцов в 2014 году якобы участвовал в поджоге дома лидера КПУ Петра Симоненко в Гореничах, говорится в обнародованных протоколах допросов бывшего политзаключенного России Геннадия Афанасьева. Именно он дал показания против Сенцова и некоторых других активистов.

- Сенцова можно по-разному воспринимать. Человек готовил поджоги и взрывы: для одной части населения он является террористом, для националистической части он, наверное, герой. Время расставит все на свои места, – заявил Мураев.

По мнению политика, Сенцова «сдали» специально, потому что заявления Афанасьева о даче показаний под давлением российских властей не вызывает доверия.

- По фотографиям… совершенно жизнерадостный веселенький товарищ дает показания против Сенцова в присутствии адвоката, и делает это многократно… Обычно в подобных ситуациях жертву лишают любой коммуникации, физически и психологически воздействуют, а потом, когда адвокаты появляются, жертвы отрицают свои показания, заявляют о давлении. Здесь ничего этого не было, — заявил Мураев.

Напомним, Олег Сенцов начал голодовку с 14 мая. Единственным условием ее прекращения он назвал освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся на территории РФ. Накануне Сенцов начал получать поддерживающую терапию.

Украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов. Кольченко приговорили к 10, а Сенцова - к 20 годам лишения свободы. Вместе с ними также задержали Геннадия Афанасьева и Алексея Чирния. Афанасьева в 2016-м году обменяли, Чирний останется в колонии в Магадане.

Отметим, что 2 июня в различных городах Украины, Британии и США прошли акции в поддержкуукраинских политзаключенных РФ.