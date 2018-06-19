«Мы открыты»: в Николаевской ОГА обсудили возможность сотрудничества Turkish airlines и аэропорта

Во вторник, 19 июня, прошла встреча руководства Николаевской областной государственной администрации и представителей авиалинии Turkish airlines.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Председатель Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко отметил, что для аэропорта необходимо еще много средств, а для этого нужны инвесторы.

— Нужно вложить еще много денег, но мы надеемся, что в следующем году найдутся инвесторы, которые будут рассматривать вопросы концессии или нашего общего предприятия за счет программы государственного частного партнерства, - сказал Алексей Савченко.

По мнению главы области, топливо, которое использует авиакомпания на внутреннем рынке, должно быть безакцизным.

— В каждой области должен быть аэропорт. Должна быть государственная поддержка. Она должна заключаться в том, что должен быть другой налог. Я уверен, что то топливо, которое компания использует на внутреннем рынке, должно быть безакцизным. Потому что это напрямую влияет на себестоимость билета. Это даст возможность сделать билеты доступными, - добавил Савченко.

Заместитель председателя облгосадминистрации Александр Кушнир рассказал об экономическом потенциале Николаева и его инвестиционной привлекательности.

— Николаевщина у нас расположена на пересечении трех международных транспортных регионов. Первый – Евроазийский, Балтийское-Черное море и третий – Черноморское экономическое сотрудничество. Сам наш аэропорт находится на пересечении семи воздушных коридоров. Географическое положение на входе воводные магистрали Украины и разветвленная транспортная система обусловливают значительный транспортный потенциал развития региона, - сказал Александр Кушнир.

Кроме того, заместитель главы области рассказал о некоторых технических характеристиках аэропорта и обратил внимание на большое количество студентов в регионе, среди которых много иностранцев, которые являются потенциальными клиентами авиакомпаний. Генеральный директор представительства «Тюрк Хава Йолларн Аноним Ортаглиги» в Херсоне и Запорожье Эрбиль Акгюн рассказал о том, что в Херсоне авиакомпания начинала в 2014 году с 4 рейсов, теперь у них 10 рейсов в день, а поскольку Николаев больше Херсона, представитель авиакомпании отметил, что надеется на большее количество клиентов.

Алексей Савченко, в свою очередь, рассказал о рейсах, которые на сегодняшний день необходимы аэропорту.

— На данный момент 2 рейса нам необходимы – это Киев-Николаев и Николаев-Харьков. Третий рейс, который мы можем поставить дополнительно — это наш город и, например, Польша, - сказал Алексей Савченко.

А присутствующий на встрече исполняющий обязанности директора аэропорта Федор Барна заверил представителей авиакомпании, что все соответствующие документы уже готовы и после их предоставление можно обсудить вопрос дальнейшего сотрудничества.

Напомним, коммунальное предприятие «Николаевский международный аэропорт» получило сертификат аэродрома 4С, который дает ему право принимать грузовые самолеты.

Также Федор Барна ранее заявлял, что КП «Международный аэропорт Николаев» с сентября и до конца 2018 года планирует обслужить от 70 тысяч до 100 тысяч пассажиров.