«Противоречит закону»: глава НАБУ Сытник прокомментировал назначение Жебривского на должность аудитора бюро

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник прокомментировал назначение Павла Жебривского на должность аудитора НАБУ.

Об этом Сытник заявил в комментарии Українським Новинам.

Назначение Жебривского не отвечает критериям положений закона о НАБУ. По его словам, в частности, речь идет об отсутствии у Жебривского международного опыта.

Согласно статье 26 закона о НАБУ, аудит проводит комиссия внешнего контроля в составе трех членов.

Президент, Верховная Рада и Кабмин ежегодно определяют по одному члену комиссии из числа лиц, имеющих значительный опыт работы в органах досудебного расследования, прокуратуры, судах за рубежом или международных организациях, обладающих необходимыми знаниями и навыками для проведения такой оценки (аудита), а также имеют безупречную деловую репутацию.

Напомним, 19 июня Порошенко поставил своего соратника Жебривского следить за деятельностью НАБУ. В свою очередь в Центре противодействия коррупции заявили, что Порошенко нарушил закон, назначив Жебривского на должность аудитора НАБУ.