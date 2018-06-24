В непризнанном Приднестровье отказались от вывода войск РФ: «Кроме миротворческих, никаких вооруженных сил нет»

В Министерстве иностранных дел непризнанной «Приднестровской Молдавской Республики» отказались от вывода военного контингента Российской Федерации, к которому призвали в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о Полном и безоговорочном выводе иностранных вооруженных сил с территории Республики Молдова.

Об этом сообщает МИД «ПМР».

В Министерстве иностранных дел «ПМР» подчеркивают, что «российские военнослужащие в Приднестровье выполняют исключительно задачи по обеспечению устойчивого мира и безопасности, и никаких иных вооруженных сил РФ, кроме миротворческих, на территории Приднестровской Молдавской Республики нет».

Также в заявлении отмечается, что никакие решения об изменении формата «миротворческой операции под эгидой России» не могут быть приняты без учета мнения «ПМР». И вывод войск не будет осуществлен до окончательного урегулирования взаимоотношений между Приднестровьем и Республикой Молдова.

Напомним, 14 июня в Зоне безопасности оккупированного РФ Приднестровского региона Молдовы на трассе Тирасполь-Рыбница, в нескольких километрах от границы с Украиной была замечена колонна военной техники, принадлежность которой не была установлена.

Власти Молдовы, которые требуют от России, чтобы та убрала свои войска из оккупированного ею Приднестровского региона, решили договориться с Украиной об использовании для этого ее территории.

Ранее Украина заявила о готовности открыть коридор для вывода российских войск из Приднестровья, при этом сообщалось, что Украина намерена увеличить количество постов на границах с Россией, Беларусью и Приднестровьем.

Справка: на территории Приднестровья дислоцируется Оперативная группа российских войск (ОГРВ) в количестве около 2 тыс. человек и 300 миротворцев. Россия объясняет присутствие войск в Приднестровье «миротворческой операцией».