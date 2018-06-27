Антикоррупционные активисты подали в суд на Порошенко из-за назначения Жебривского аудитором НАБУ

В Кассационной административный суд Верховного суда поступил иск на президента Петра Порошенко, в котором просят признать незаконным назначение бывшего главы Донецкой ОВГА Павла Жебривского на должность аудитора НАБУ.

Соответствующий иск подали Центр противодействия коррупции, Transparency International Украина и Автомайдан, передает «Интерфакс-Украина».

Как сообщается, причиной стало отсутствие у Жебривского опыта работы в правоохранительных или судебных органах за границей или в международных организациях, как того требует закон. Под эту категорию не подпадает декларируемое Жебривским членство в Украинской парламентской делегации в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, поскольку ОБСЕ не имеет постоянных органов досудебного расследования, прокуратуры или судов.

- Незаконное назначение на должность аудитора НАБУ Жебривского ставит под сомнение весь результат аудита. Полномочия такого аудитора можно легко обжаловать в суде, а вместе с этим — и весь вывод аудита. Аудит НАБУ не может стать инструментом расправы с уже ненавистным для многих политиков антикоррупционным органом, — заявил глава правления ЦПК Виталий Шабунин.

В свою очередь исполнительный директор украинского представительства глобального антикоррупционного движения Transparency International Ярослав Юрчишин указал, что Порошенко не воспользовался возможностью назначить в комиссию авторитетного международного специалиста.

- Президент не воспользовался возможностью назначить по своей квоте в комиссию авторитетного международного специалиста с опытом проведения аудита правоохранительного органа. Обидно, но это его право и его выбор. Однако, мы настаиваем на том, чтобы требования закона были соблюдены и все члены комиссии соответствовали прописанным критериям, — отметил он.

Напомним, 19 июня Порошенко поставил своего соратника Жебривского следить за деятельностью НАБУ. В свою очередь в Центре противодействия коррупции заявили, что Порошенко нарушил закон, назначив Жебривского на должность аудитора НАБУ.