«Не проверил исполнителей»: Депутат Николаевского облсовета Колесников все же извинился за обвинения ВСУ в бомбежках Донецка

Валерий Колесников.Фото: yuzhinfo.com.ua Депутат Николаевского областного совета от партии «Укроп» Валерий Колесников извинился за свою публикацию в соцсети Facebook о том, что Вооруженные силы Украины бомбили окраины Донецка.

Об этом свидетельствует подписанная им статья, вышедшая 28 июня в южноукраинской газете «Контакт», передает «Барометр».

Как известно, в апреле этого года Валерий Колесников, который является депутатом облсовета от партии «Укроп» заявил, что «ВСУ бомбили окраины Донецка».

Позже народный депутат Украины от партии «Укроп» Александр Шевченко в комментарии «Преступности.НЕТ» заявил, что на следующем партийном собрании будет поднимать вопрос о выходе из партии Валерия Колесникова.

Сам же Валерий Колесников в своей статье под названием «Зачем я иду в исполком?» (исполнительный комитет Южноукраинского горсовета, – ПН), заявил, что в отношении него СМИ «организована травля». При этом назвал шокирующими нападки своего однопартийца Александра Шевченко, который собирается «откровенно уничтожить всякое проявление инакомыслия».

Что же касается самого поста о бомбежках Донбасса, Колесников отметил, что «не проверил исполнителей».

«В начале апреля в социальные сети выбросил сообщение о бомбардировке окрестностей Донецка, в частности Октябрьского района и больницы №27, свидетелем которой стала бывшая одногруппница по институту, живущая в трехстах метрах от пострадавшего здания. Там погибли люди. Моя ошибка в том, что назвал, не проверив, исполнителей. Приношу извинение, если затронул патриотические чувства – это могли быть кто угодно: от переодетых сепаратистов до всякого рода партизан, поддерживающих конфликт провокациями. Я приветствую продвижение войск вглубь Донбасса: чем быстрее покончим с бандитской властью там, тем больше останется сил для своей», — написал депутат.

Напомним, что Виктор Колесников известен также своим заявлением о том, что не понимает, как можно ездить в общественном транспорте: «В грязных маршрутках в костюме за 1000 долларов?».

Кроме того, в декабре 2017 года Колесникова поймали на кнопкодавстве во время сессии.