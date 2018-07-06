Николаевские нардепы считают, что законопроект о блокировке сайтов требует многочисленных правок

Большинство николаевских народных депутатов Украины проголосовали положительно за внесение законопроекта № 6688 в повестку дня, однако заявили, что в таком виде, в котором есть сейчас - он не будет ими поддержан.

Об этом нардепы рассказали в комментарии корреспонденту «Преступности.НЕТ».

Так, народный депутат Украины от «Народного фронта» Вадим Пидберезняк сообщил, что еще раз изучит все пункты и, если в законопроекте будут более подробно объяснены причины блокировки сайта, то тогда он проголосует «За».

- Я еще раз внимательно изучу все пункты. Нужно более детально уточнить причины, при которых будет остановлена работа сайта. Необходимо подробно разъяснить и уточнить все детали, чтобы не возникало никаких дополнительных возможностей, чтобы использовать закон в целях цензуры. Если такие правки будут, то я буду голосовать «За», - рассказал он.

В свою очередь, Тарас Креминь заявил, что не уверен, что за этот закон вообще проголосуют и подчеркнул то, что он направлен исключительно на противодействие угрозе нацбезопасности Украины. Также нардеп добавил, что «как документ он имеет право на жизнь и быть в повестке дня».

Тарас Креминь - Сегодня разговор шел исключительно о том, чтобы включить его (законопроект, - прим. ПН) в повестку дня. Заседания фракции отдельно по этому вопросу у нас не было, поэтому я не уверен, что вообще будут голоса за него в сессионном зале. Есть такие нормы, которые могут неоднозначно интерпретировать, но, хочу сказать, что в первую очередь законопроект, направленный на противодействие угрозе национальной безопасности в информационной сфере, - рассказал он.

По словам народного депутата от «Блока Петра Порошенка» Александра Ливика, который также проголосовал «за» внесение в повестку дня, нельзя блокировать сайты, поскольку это не демократично и перспективы у этого закона нет, но отметил и то, что в повестку дня следовало внести, поскольку «любой депутат имеет право на законодательную инициативу».

Александр Ливик - В стране, где идет война и где сайты работают как пятая колона, где эти сайты не принадлежат Украине, а управляются из-за рубежа и есть решение суда, то такие сайты однозначно надо останавливать. С позицией защищать информационное пространство я согласен, но я противник того, чтобы использовали остановку сайтов как политическую борьбу оппонентов. Что захотел прокурор и вот так сделает – так быть не должно, - заявил Ливик.

Если же законопроект будет выноситься в первоначальном виде - проголосован не будет и стоить вносить изменения.

- Я думаю, что будет коллективное решение, мы будем еще это обсуждать. Однозначно, что он не будет проголосован в таком виде, в котором он есть. Либо он будет принципиально изменен, либо не будет проголосован. Если мы хотим защитить свое инфорпространство от влияния извне, будет четко прописан механизм и только решение суда, тогда мы поддержим. Если будут какие-то другие «хотелки»… Закон такой должен быть, но не в таком виде, в котором он есть сейчас, - добавил он.

В свою очередь, народный депутат Украины и председатель Николаевской областной организации партии «Відродження» Артем Ильюк в Facebook заявил, что детально изучив законопроект, решил проголосовать против его внесения в повестку дня.

Александр Жолобецкий Нардеп Александр Жолобецкий в своем посте на странице Facebook напомнил, что данный законопроект был зарегистрирован еще 12 июля 2017 года, но не получил выводов научно-экспертного управления ВР и «висит» в ожидании вынесения на повестку дня в сессионный зал. Также он согласился и с тем, что в законопроекте есть ряд спорных моментов, которые в дальнейшем могут негативно сказаться на работе интернет-изданий.

«Отдав свой голос «за» включение законопроекта 6688 в повестку дня я преследовал следующие цели: 1. чтобы этот проект, наконец-то вышел на широкое обсуждение всех народных депутатов в зале, 2. чтобы он был обсуждён публично и все содержащиеся в нём противоречия, наконец-то, стали видны не только специалистам, но и всем здравомыслящим депутатам. И в этом случае, я в этом просто уверен, после надлежащего обсуждения законопроект 6688 не имел бы шансов для дальнейшего продвижения и, уж тем более, для положительного голосования за него», - написал он.

Ранее сообщалось, что в четверг, 5 июля, Верховная рада Украины не смогла включить в повестку дня законопроект №6688 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия угрозам национальной безопасности в информационной сфере», которым предусматривается блокировка сайтов без решения суда. Напомним, что Нардеп Мустафа Найем жестко раскритиковал законопроект 6688, расширяющий возможности для блокирования интернет-ресурсов.