«П**арас» и «Ахметовская проститутка»: в Раде нардепы Ляшко и Лещенко устроили словесную перепалку

Нардепы Олег Ляшко и Сергей Лещенко обменялись непарламентскими выражениями в адрес друг друга во время дискуссии в сессионном зале парламента.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

По данным ресурса, во время инцидента сессионный зал был почти пустой - присутствовало несколько десятков депутатов. В ходе словесной перепалки, Ляшко обозвал оппонента «п**арасом» и в ответ получил – «Ахметовский клоун!».

Напомним, ранее НАБУ установило факт подделки документов по сделке о продаже машины Ляшко за 2,2 миллиона гривен.

Отметим, согласно электронной декларации за прошлый год, Ляшко выиграл в лотерею более полумиллиона гривен. Кроме того, в 2017 году нардеп получил право собственности на жилой дом в Козине под Киевом площадью 357 кв. м и стоимостью 11,2 млн грн, а также на земельный участок площадью более 6500 кв. м в этом же населенном пункте.

Также, ранее сообщалось, что мать Ляшко, находясь на пенсии, купила очередную квартиру в центре Киева.